Стала известна сумма вменяемой арестованному подполковнику ФСБ взятки

Арестованный в Подмосковье замначальника отдела ФСБ по Клинскому району Подмосковья Максим Катин подозревается в получении взятки в размере 1,7 млн рублей, сообщил источник в силовых структурах.

«По данным следствия, сумма вменяемой задержанному в Клину Максиму Катину взятки составляет 1,7 млн рублей», – приводит слова источника ТАСС.

Следователи проверят привлеченного к уголовной ответственности офицера ФСБ на причастность к совершению других преступлений коррупционной направленности.

Ранее военный суд в Московской области санкционировал арест замначальника отдела ФСБ по Клинскому району Подмосковья Максима Катина, подозреваемого в получении взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере.