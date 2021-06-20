 

Стала известна сумма вменяемой арестованному подполковнику ФСБ взятки

20.06.2021, 1:24, Новости дня
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Арестованный в Подмосковье замначальника отдела ФСБ по Клинскому району Подмосковья Максим Катин подозревается в получении взятки в размере 1,7 млн рублей, сообщил источник в силовых структурах.

«По данным следствия, сумма вменяемой задержанному в Клину Максиму Катину взятки составляет 1,7 млн рублей», – приводит слова источника ТАСС.

Следователи проверят привлеченного к уголовной ответственности офицера ФСБ на причастность к совершению других преступлений коррупционной направленности.

Ранее военный суд в Московской области санкционировал арест замначальника отдела ФСБ по Клинскому району Подмосковья Максима Катина, подозреваемого в получении взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере.



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