Близнецы любят рыбу, Овны – экзотику: любимые блюда знаков зодиака

Гастрономические предпочтения зависят не только от того, в какой стране мы выросли или к какой культуре принадлежим, но также и от нашего знака зодиака. Так считают астрологи и рассказывают, какая еда по душе представителям разных созвездий.

Овен

Когда представитель огненной стихии голоден, он может быть зол и агрессивен, поэтому ему нужно следить за тем, чтобы присутствовало чувство сытости. Овны не против экзотики, они могут попробовать любые блюда в любых странах мира. Больше всего им импонирует итальянская.

Телец

А вот представители земной стихии не слишком любят эксперименты: не только по жизни, но и в еде в том числе. Им импонируют традиционные домашние блюда родом из детства. Например, жареная картошка. Но если вам все же удастся удивить Тельца чем-то новым и необычным, то вы услышите в свой адрес массу комплиментов.

Близнецы

Представители воздушной стихии больше всего любят морепродукты и рыбу. Возможно, потому, что данная еда, в отличие от мяса, не утяжеляет желудок. Но в то же время Близнецы питают страсть к мучным изделиям. Макароны, пельмени, вареники — это то, чем они полакомятся с большим удовольствием. И, кстати, от плюшек и шоколадного тортика тоже не откажутся.

Рак

Представитель водной стихии, конечно, может ради интереса вкусить экзотических яств. Но ни одно новомодное и даже самое вкусное блюдо он не променяет на то, что родом из детства. Например, бабушкины блинчики, мамин борщ – в общем, все, что может вызвать ностальгию. По мнению Рака, у таких блюд особый вкус, с их помощью можно окунуться в ту незабываемую далекую атмосферу детства.

Лев

Можете даже не предлагать царю зверей рыбу, морепродукты и тем более какую-то траву. Он реально может обидеться. Ему нужен стейк, хороший сочный кусок мяса. И неважно, свинина это, говядина, баранина или что-то еще. Главное, чтобы было мясо — и точка. И еще можете задобрить представителя огненной стихии десертами в количестве нескольких штук.

Дева

Представителям земной стихии больше импонирует пресная еда, если можно так выразиться. Обилие специй, приправ — это точно не для Дев. Они едят мало, чтобы не перегружать желудок. Сладким их точно никогда не соблазнишь. Это та редкая категория людей, которые спокойно пройдут мимо витрины с тортами и пирожными.

Весы

Представители воздушной стихии — главные кулинары из всего зодиакального круга. Для близких они могут приготовить все, что те пожелают, но сами точно отдадут предпочтение сладостям. Они обожают изысканные десерты: например, мороженое с экзотическими фруктами. А еще это фанаты круассанов.

Скорпион

Представители этой стихии всеядны. Для них самое главное в любом блюде — это обилие приправ, специй, какие-то уникальные вкусовые нотки, которые другие могут и не ощутить.

Стрелец

Представители воздушной стихии ценят необычность и пикантность. Это те люди, которые с величайшим удовольствием отправятся в гастрономический тур. Если новое блюдо придется им по душе, они будут готовить его дома еще долгое время.

Козерог

Представители земной стихии едят то, к чему привыкли с детства и на кухне не экспериментируют. Вкусовые качества для них второстепенны, а вот столовый этикет, сервировка стола в приоритете.

Водолей

А вот представители воздушной стихии могут каждый день вкушать разные блюда. Они не приемлют однообразия. Им нравится все необычное: какие-то странные миксы, где совмещают несовместимое. Даже в любимые классические яства они добавят что-то свое.

Рыбы

Представители водной стихии очень любят поесть. Нет Рыбы, которая бы смогла в промежутке между обедом и ужином ничем не перекусить. И ладно бы в качестве перекуса были фрукты: но нет, речь идет о шоколадках, снэках. Неудивительно, что у представителей водной стихии присутствует лишний вес.