Как сшить уютное покрывало очень большого нестандартного размера. Используем простой способ

Даже в жаркое лето могут быть прохладные дни, в которые хочется завернуться в уютный плед. Если у вас еще нет красивого, пушистого покрывала, то самое время его пошить своими руками. Несложный крой позволит создать полотно любого размера, нужно лишь собрать детали в плед или одеяло нужного размера.

Инструменты и материалы

Одеяло шьется из треугольных деталей. Плюс такого подхода состоит в том, что размер конечного изделия ничем не ограничивается. Создать плед можно любой величины, более того, его можно уменьшить или увеличить в любое время, что делает конструкцию поистине универсальной. Простая инструкция подскажет, как создать шаблон, и продемонстрирует принцип сборки, в итоге получится фактурное стильное покрывало.

Что потребуется:

Флис светлого оттенка для изнаночной стороны.Флис или искусственный мех для лицевой стороны изделия.Швейная машина, нитки в тон основной ткани.Ножницы, лист бумаги, карандаш, линейка, булавки.

Выбирайте контрастные цвета тканей, чтобы получить дополнительные штрихи в дизайне. Я остановила свой выбор на сочетании графитового и белоснежного цветов, классическая цветовая гамма подходит для любой комнаты в доме.

Шаблон и крой

Вырежьте из плотной бумаги равносторонний треугольник, это основной шаблон для раскроя тканей. Сделайте еще одну такую же выкройку и разрежьте ее пополам, проведя рез из вершины треугольника к середине противоположного ребра, такие детали закрывают боковые стороны пледа.

Положите полный шаблон вершиной вверх на ткань, обведите по периметру, расчертите ткань на детали, вырежьте их из полотна подкладочного материала.

Раскроите основную ткань на треугольники такого размера. Мне понадобилось по 60 заготовок из подкладки и основной ткани, а также по 10 половинчатых треугольников.

Это занимает много времени и грозит большим количеством обрезков. Но конечный результат стоит усилий!

Пошив

Одеяло собирают из отдельных полос, которые, в свою очередь, сшиты из треугольников. Сложите одну деталь подкладки с одной деталью основной ткани изнаночными сторонами друг к другу, затем присоедините следующие перевернутые заготовки, сколите булавками.

Продолжите ряд, дополнив его в начале и в конце половинками треугольников. Должна получиться длинная ребристая полоса.

Сшейте заготовки на швейной машине прямой строчкой. Соедините остальные детали в полосы, соединяя одинаковое количество треугольников в ленту. В каждой полосе у меня получилось по 10 треугольников плюс боковые половинки.

Сборка

Когда все полосы будут готовы, сложите две ленты подкладочной стороной внутрь, соедините булавками и стачайте на швейной машине ровным швом. Добавляйте к стартовой заготовке остальные ленты из сшитых треугольников.

Срежьте ножницами излишки ткани. Наружные швы добавляют фактуру, создавая игру света и тени. В целом получается весьма оригинальное покрывало, купить нечто похожее в магазинах можно только по очень высокому ценнику.

Закончив соединять все ряды, проложите дополнительный прямой шов по периметру одеяла, это придаст надежность лоскутному пледу. При желании можно пришить по четырем краям обтачку из основной ткани, изделие получит завершенный вид.

Семья по достоинству оценила масштаб работы и преимущества большого пледа. Чтобы не создавать очередность в использовании, пришлось срочно сшить еще пару покрывал. Теперь я знаю, как это просто сделать.