В Латвии скончался писатель и сценарист Слава Сэ
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В Риге после заражения коронавирусом скончался писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, известный как Слава Сэ. Об этом сообщает LTV7.
Фото: группа поклонников Славы Сэ во «ВКонтакте»
Солдатенко было 52 года. В начале месяца он заболел коронавирусом, его госпитализировали с двусторонней пневмонией.
Писатель стал известен благодаря своего блогу в «Живом Журнале», где он начал публиковать свои рассказы. Позже он выпустил книгу «Сантехник, его кот, жена и другие подробности», а также другие произведения. Также Солдатенко написал сценарии к фильму «Джентльмены, удачи!» и мультфильму «Три богатыря: ход конем».
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Источник: Новая газета
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