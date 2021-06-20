В Латвии скончался писатель и сценарист Слава Сэ

В Риге после заражения коронавирусом скончался писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, известный как Слава Сэ. Об этом сообщает LTV7.

Фото: группа поклонников Славы Сэ во «ВКонтакте»

Солдатенко было 52 года. В начале месяца он заболел коронавирусом, его госпитализировали с двусторонней пневмонией.

Писатель стал известен благодаря своего блогу в «Живом Журнале», где он начал публиковать свои рассказы. Позже он выпустил книгу «Сантехник, его кот, жена и другие подробности», а также другие произведения. Также Солдатенко написал сценарии к фильму «Джентльмены, удачи!» и мультфильму «Три богатыря: ход конем».

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