В России существует собственный, “российский” штамм коронавируса – вирусолог

Говоря о ситуации с распространением COVID-19 в Москве, специалист согласился с информацией мэра Москвы Сергея Собянина о том, что большинство москвичей заразились штаммом “Дельта”, известным как “индийский” вариант коронавируса.

Волна заражений коронавирусом наблюдается не только в России, но и в Англии, несмотря на успешную вакцинацию. Прирост больных COVID-19 в этой стране объясняется “индийским” штаммом, подчеркнул Чумаков.

Контекст:

Согласно данным ВОЗ, Россия лидирует среди стран Европы по числу выявленных новых случаев коронавирусной инфекции. Так, 19 июня суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 17,9 тыс. случаев, в Москве (по информации оперативного штаба) – 9120. За последние 24 часа в РФ от COVID-19 умерло 466 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

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