 

Меркель в речи, посвященной нападению Германии на СССР, говорила об оккупации Крыма и войне на Донбассе

20.06.2021, 0:58, Новости дня
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Ее видеообращение в Twitter обнародовал официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт.

Меркель подчеркнула, что для Германии 22 июня 1941 года – “повод для стыда”. Она вспомнила о миллионах погибших в РФ, Украине, Беларуси и странах Балтии.

“Нельзя забывать, что мы в долгу перед миллионами жертв и их потомками”, – сказала Меркель.

Канцлер добавила, что в последнее время в России и Беларуси гражданская активность стала невозможной и вспомнила о событиях в Украине.

“Германия, как и весь Европейский союз, считает неприемлемым, что Россия аннексией Крыма и масштабной поддержкой сепаратистов на востоке Украины нарушила международное право и этим поставила под вопрос европейский послевоенный порядок”, – подчеркнула она.

Ein Tag der Scham: Kanzlerin #Merkel erinnert im Video-Podcast an den 80. Jahrestag des Überfalls Nazi-Deutschlands auf die ehemalige Sowjetunion. pic.twitter.com/Z2rONP9e7y

— Steffen Seibert (@RegSprecher) June 19, 2021

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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