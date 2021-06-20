“Схемы” сообщили, что Новинский непублично посещал Офис президента. Там говорят – встречался с Подоляком

Его визит зафиксировали журналисты программы “Схемы” (проект “Радіо Свобода” и канала “UA: Перший”).

В материале, вышедшем 17 июня, говорится, что Новинский заезжал на территорию ОПУ на Toyota с так называемыми номерами прикрытия – в реестре они закреплены за автомобилем Honda и определить реального владельца невозможно, отмечается в статье.

Фото: radiosvoboda.org

В Офисе президента подтвердили, что Новинский посещал Банковую в тот день – встречался с советником главы ОПУ Михаилом Подоляком.

“Встреча состоялась в рамках процесса уточнения коммуникационной стратегии по межконфессиональному диалогу и возможным контактам представителей государства с представителями церквей, в частности, Украинской православной церкви [Московского патриархата]. Этот процесс происходит в том числе и на основе общения с различными представителями государственных органов, парламента, общественности и, собственно, церковных общин. Также обсуждались вопросы возможностей более полного удовлетворения духовных потребностей общества, влияния уровня удовлетворения таких потребностей на оценку качества жизни различными группами населения, подходы к информационному обеспечению”, – сказано в ответе.

Новинский тоже подтвердил визит, но не стал рассказывать подробности. Он заявил, что “есть какие-то вещи, которые напоказ не делаются, и о них говорить нельзя”. “Ошибка журналистов [если они думают], что каждый депутат или каждый посетитель должен о них говорить”, – добавил нардеп.

Когда у него уточнили о “духовных потребностях общества” из ответа ОПУ, Новинский сказал: “Да. Вам же все уже ответили. Я знаю”.

Комментируя поездку на автомобиле с “номерами прикрытия”, нардеп отметил, что “ни от кого не скрывается”.

“Я просто приехал с одним товарищем – и потом на этой машине выехал. Вот и все”, – сказал он.

Контекст:

Новинский входит в первую десятку богатейших украинцев по версии “Forbes Украина”. В 2021 году издание оценило его активы в $1,4 млрд. НВ отмечает, что в 2020 году глава УПЦ МП митрополит Онуфрий рукоположил Новинского в сан дьякона.

“Радіо Свобода” называет его ближайшим бизнес-партнером украинского миллиардера Рината Ахметова и обращает внимание, что визит Новинского в ОПУ состоялся через неделю после того, как президент Украины Владимир Зеленский говорил о строительстве государства “без олигархов”.

Менее чем через неделю после визита Новинского на рассмотрение Верховной Рады внесли законопроект об олигархах. Согласно нему, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования или монополистом на общегосударственном товарном рынке и в течение года поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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