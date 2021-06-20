 

Мнение: Автономное плавание

20.06.2021, 0:40, Разное
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Американцы устали от аналоговнеимеющих партнеров и намерены провести на американском сегменте МКС масштабный "ребилд", добавить к сегменту несколько модулей и отстыковаться от МКС, уйдя в самостоятельное плавание":

"…NASA выбрало частную компанию Axiom Space в качестве подрядчика для создания и дальнейшего обслуживания нового обитаемого модуля, который будет отправлен к МКС в 2024 году. Затем планируется строительство еще 2-х аналогичных жилых помещений и обзорного купола для наблюдения за Землей и самой станцией.


Американцы хотят превратить свой сегмент в самостоятельную» орбитальную станцию. Для этого, до конца вышеупомянутого срока к сегменту будет присоединен как минимум один технический модуль, который позволит отстыковать его от МКС…"

(по материалам https://t.me/c/1354443367/1996)

Рогозин сможет, наконец, завезти на остаток станции батут и прыгать там до посинения. А в промежутках между прыжками – снимать космические фильмы. Правда, перед этим придется всё обмотать изолентой на предмет утечек. В общем, есть на что потребовать еще триллион.

Источник: Эль Мюрид



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