Коллеги объяснили решение Проценко участвовать в выборах в Госдуму

«Меня удивляют нападки на врача Дениса Проценко. Обвинения в его адрес – это политическая риторика, потому что обвинять его во лжи, какой-то нечистоплотности – несправедливо, он зарекомендовал себя с совершенно другой стороны», – сказал газете ВЗГЛЯД сопредседатель Союза пациентов РФ Юрий Жулев. Так он отреагировал на критику Проценко, который был включен в пятерку федерального списка «Единой России», со стороны сторонников блогера Алексея Навального.

«Я не считаю планы Проценко по выдвижению в Госдуму враньем. Если он сначала не планировал идти в Госдуму, а затем поменял свою точку зрения, то это не вранье, он просто обдумал это и нашел возможности применить свои знания и компетенции в Госдуме. Возможно, раньше ему было тяжело оценить, как он мог бы применить свой опыт в Государственной думе. Это требует определенных размышлений», – считает сопредседатель Союза пациентов РФ Юрий Жулев.

Эксперт добавил, что каждый человек имеет право менять свои планы и «совершенно нормально, когда происходит осмысление» своих решений.

В субботу вечером соратница блогера Алексея Навального, юрист Любовь Соболь отреагировала на попадание Проценко в федеральную пятерку «Единой России». В своем сообщении в Twitter она опубликовала скриншот новости РИА «Новости» от 15 июня с заголовком «Проценко объяснил, почему не пойдет в Госдуму».

Ранее в субботу на съезде «Единой России» президент Владимир Путин предложил пятерку федерального списка партии. В него вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, детский омбудсмен Анна Кузнецова, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Как отметил глава государства, в этом списке должны быть люди, которые «представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни».

В беседе с журналистами Проценко рассказал, что решил принять участие в предвыборной кампании после разговора с Владимиром Путиным. По его словам, накопленный врачами больницы опыт может быть полезен стране. «Но сегодня поступил звонок от президента. Не секрет, что мы с ним были в «красной зоне», мы знакомы. Именно накопленный опыт команды Коммунарки за полтора года, опыт московского здравоохранения и правительства Москвы может быть полезен на федеральном уровне. И я дал согласие. Вот и вся история», – рассказал Проценко.

Жулев напомнил, что познакомился с Проценко еще до его появления в Коммунарке, где проходят лечение больные коронавирусом. «Этот очень уважаемый человек внимательно относится к своим сотрудникам, медперсоналу. Но что еще очень важно – он ориентирован на пациентов», – добавил собеседник.

Сопредседатель Союза пациентов РФ не удивился нападкам на Проценко со стороны Соболь. «Это политическая борьба и, соответственно, как говорится, все методы хороши, к сожалению. Я не слежу за политической ситуацией и оцениваю Проценко как профессионала, человека здравоохранения», – подытожил Жулев.

Сама Соболь, которая является юристом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; иноагент, признан в РФ экстремистской организацией) в начале недели отказалась выдвигать свою кандидатуру на выборах в Госдуму. По ее словам, это решение связано с признанием ФБК экстремистской организацией.

Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан (оба включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. Сейчас ФБК ликвидирован по решению суда. По оценке прокуратуры, подавшей иск, связанные с Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».