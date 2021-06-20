Подполковник ФСБ арестован военным судом по подозрению в коррупции

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20.06.2021, 0:26, Новости дня
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Военный суд в Московской области санкционировал арест замначальника отдела ФСБ по Клинскому району Подмосковья Максима Катина, подозреваемого в получении взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в подмосковном Клину были установлены и задержаны должностные лица, среди которых – оперативный сотрудник одной из российских спецслужб Максим Сергеевич Катин. Военный суд в Подмосковье по ходатайству следствия избрал в отношении подозреваемого в получении взятки офицера меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», – приводит слова источника ТАСС.

Как уточнили в силовых структурах, следствие подозревает офицера ФСБ Катина в покровительстве незаконному выделению земли в одном из карьеров в подмосковном Клину.

По данным другого источника, после службы в ФСБ в Клину в конце декабря 2020 года Катин был переведен в Дмитров.

Напомним, 22 апреля Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему подполковнику ФСБ Кириллу Черкалину за взяточничество и мошенничество.



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