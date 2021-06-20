Как очистить одежду от цветных мелков. Проверенный способ со спиртом и пылесосом

После рисования цветными мелками на тротуаре или очищения классной доски на одежде часто можно обнаружить следы мела или меловую пыль. Чтобы удалить такие пятна, можно воспользоваться простым способом, для которого потребуется спирт и пылесос. Но прежде чем очистить одежду, нужно попробовать метод на скрытом участке.

Как очистить ткань от мела

Что потребуется:

Пылесос.Спирт медицинский.Бумажные полотенца белого цвета или тряпки.Жидкое мыло.

Пошаговая инструкция удаления:

Стряхнуть мел с поверхности одежды или воспользоваться пылесосом для сбора меловой пыли. При чистке одежды из деликатного материала следует обернуть пылесос тонким куском ткани.Положить испачканный участок ткани на бумажные полотенца или на кусок ткани пятном вниз.Смочить другое бумажное полотенце или тряпку медицинским спиртом и промокнуть пятно от мелков с обратной стороны.Продолжать промокать, меняя ткань при необходимости.Если материал одежды толстый и удалить пятно с обратной стороны невозможно, нанести спирт нужно прямо на загрязненное место.Продолжать промакивать, пока меловое пятно не исчезнет.Нанести на пятно жидкое мыло с помощью тампона и ненадолго оставить.Вместо жидкого средства можно взять кусок хозяйственного мыла и сделать из него пену.Необходимо изучить инструкцию по стирке конкретной ткани и следовать ей.

Другие советы по удалению следов мела с ткани

Если случайно одежда испачкана цветными мелками, можно взять немного водки. Всегда сначала необходимо проверять на незаметном месте. Смыть пятно водкой, затем постирать вещь согласно рекомендации по стирке изделия, которая есть на этикетке.

Если мелом испачкался предмет из фетра, нужно нанести средство для чистки фетра, распылив его на пятно и оставить на некоторое время, чтобы пена подняла частички мела наверх. Затем промокнуть салфеткой из микрофибры.