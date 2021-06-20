При заключении брака договорились рассказывать об изменах. Как жили Ахматова и Гумилев

Анна Ахматова и Николай Гумилев – одна из самых известных пар в мире литературы. В свое время они были так популярны, как сегодня знамениты союзы мира шоу-бизнеса. Гумилев делал предложение Ахматовой несколько раз, но она постоянно отказывала ему. Заключив брак, они прожили вместе 8 лет, изменяли друг другу и в итоге расстались.

Юношеская любовь

Познакомились Анна и Николай, когда девочке было всего 14 лет. Она с подругой пошла в Гостиный двор за елочными игрушками, и по пути им повстречался Николай с братом. У подруги Анны и Николая была общая учительница по музыке, дети были знакомы, и подруга представила Николая и Анну друг другу.

После знакомства Ахматова и Гумилев виделись достаточно часто, совершали прогулки, катались на коньках. Но если со стороны Николая это уже были настоящие чувства, в которых он через год и признался девушке, то для Анны будущий супруг всегда оставался скорее братом и лучшим другом.

Она сказала “да”

Николай был дружен с братом Анны, с которым и сама Анна была наиболее близка из всех членов своей семьи. После развода родителей дети с мамой Анны переехали в Киев, девушка находилась в непростом положении. В семье ее никто не понимал, она всегда увлекалась поэзией и пыталась писать свои первые стихи. Это никого из членов семьи не радовало, а отец так и вовсе корил дочь и говорил, чтобы она оставила мысли о поэзии и не позорила его.

Кроме того, у Анны началась наследственная болезнь, от которой умерли трое ее сестер еще в раннем возрасте (туберкулез). Девушка была вынуждена сидеть дома, ей не разрешили учиться на курсах. Николай в то время обучался в Париже (в Сорбонне). Он переписывался с братом Анны, прислал ему свой первый том стихов. Каждый раз, приезжая в гости, Николай делал девушке предложение, но получал отказ.

В конце концов, она приняла его предложение, и многие исследователи видят в этом меркантильный интерес. Якобы Ахматова таким образом хотела вырваться из семьи и избавиться от отсутствия перспектив, уехать в Париж и жить полной жизнью, да еще и общаться с представителями мира литературы. К примеру, в записях ее подруги есть заметка о том, как Анна пришла к ней в гости, сообщив о замужестве:

Приехала Аня. И сразу пришла ко мне. Как-то мельком сказала о своем браке, и мне показалось, что в ней ничего не изменилось; у нее не было совсем желания, как это часто бывает у новобрачных, поговорить о своей судьбе. Как будто это событие не может иметь значение ни для нее, ни для меня.

Но равнодушие Ахматовой – все же заблуждение. Анна действительно любила Николая, как человек он ей был очень близок, они бесконечно уважали друг друга. И хотя у обоих и до, и после заключения брака были романтические влюбленности, для Ахматовой Николай был ее дорожкой в юность, ее отрочеством, и он сильно повлиял на становление ее личности.

Договор об изменах

Сегодня этот факт может шокировать многих, но пара договорилась в случае измены сообщать друг другу об этих инцидентах. Трудно предположить, что люди с таким договором испытывали друг к другу чувства. Но следует понимать дух времен, в котором им довелось жить. В тот период свобода витала в воздухе, тем более в мире творческих личностей, не говоря уже о времени, наступившем после революции.

Гумилев был настоящим повесой в Париже, но всем стало сразу понятно, что Анну он любит по-настоящему. Вот воспоминания о встрече с Ахматовой главного редактора журнала “Аполлон”:

Анна Андреевна, хорошо помню, меня сразу заинтересовала, и не только в качестве законной жены Гумилева, повесы из повес, у которого на моих глазах столько завязывалось и развязывалось романов “без последствий”, но весь облик тогдашней Ахматовой, высокой, худенькой, тихой, очень бледной, с печальной складкой рта, вызывал не то растроганное любопытство, не то жалость. По тому, как разговаривал с ней Гумилев, чувствовалось, что он ее полюбил серьезно и гордится ею. Не раз и до того он рассказывал мне о своем жениховстве. Говорил и впоследствии об этой своей единственной настоящей любви.

Однако свои привычки Николай Гумилев сохранил и после заключения брака. Анна не раз замечала, как, к примеру, его флирт заходил слишком далеко с Верой Неведомской, когда они были в гостях. Находила недвусмысленные письма от нее у мужа. Видела, как переживал смерть Марии Кузьминой-Караваевой ее супруг, прямо написав в дневнике о том, что Николай был действительно влюблен в Машу и посвятил ей первую часть своего сборника “Чужое небо”.

А вот как друг Ахматовой Лукницкий записал ее воспоминания о дне, когда на свет появился их с Николаем сын Лев, а Гумилев даже в такой момент повел себя не как верный супруг:

А. А. и Н. С. находились тогда в Царском Селе. А. А. проснулась очень рано, почувствовала толчки. С вокзала в родильный дом шли пешком, потому что Н. С. так растерялся, что забыл, что можно взять извозчика или сесть в трамвай. В 10 часов утра были уже в родильном доме на Васильевском острове. А вечером Н. С. пропал. Пропал на всю ночь. На следующий день все приходят к А. А. с поздравлениями. А. А. узнает, что Н. С. дома не ночевал. Потом, наконец, приходит и Н. С. с “лжесвидетелем”. Поздравляет. Очень смущен.

Сына Льва Ахматова обожала, первое время она занималась им сама, но затем сделала выбор в пользу карьеры в мире поэзии. Анна была больше похожа на свою маму, несобранную и нехозяйственную женщину. В то время как свекровь поэтессы была надежной и любящей бабушкой, именно она и занялась воспитанием внука. И именно она в один из моментов, когда Николай попросил развода у Анны, на чем настаивала его любовница, заставила молодых пересмотреть свое решение.

Конец отношений

Впрочем, и Анна позже, когда супруги уже не скрывали своих увлечений и не интересовались интимной стороной жизни друг друга, вступала в романтические связи. А Гумилев, по воспоминаниям его друга, через некоторое время после свадьбы сокрушался, что Анна ему изменила первой.

Супруги сильно отдалились друг от друга. Николай ездил в Африку, Анна нашла письмо от его очередной любовницы, супруги были близки как друзья, но перестали быть мужем и женой. В 1918 году они развелись, но Гумилев до самой смерти именно Анну считал своей настоящей глубокой любовью. А на панихиде после его кончины именно ее, а не вторую жену поэта, все воспринимали как настоящую вдову Николая.