 

Мнение: Небольшой сеанс символического изнасилования

20.06.2021, 0:06, Разное
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…Но психологически все рассчитано точно, надо отдать должное. Нынешняя “вакцинация” не зря до такой степени напоминает изнасилование – это, друзья, не баг – это фича. Расчет такой: человек, которого вот до такой степени бесцеремонно ЗАСТАВЯТ вколоть в себя какую-то гадость – естественно, будет чувствовать себя оскверненным и униженным.

Собственно, тут ассоциация с изнасилованием прямая донельзя: в обоих ведь случаях человека нагибают и вводят ему внутрь некую неприятную жидкость против его воли, демонстрируя ВЛАСТЬ.

НО! Оба этих чувства – скверны и унижения – крайне некомфортны. Кому нравится чувствовать себя униженным? Никому. Поэтому жертве в 99% случаев захочется сделать другую вещь – символически “присоединиться к победителю”. То есть – к насильнику. Насильник в данном случае – государство. Вот к нему и пойдет “присоединение”. Чем больше людей сломаешь – тем шире будет в соцсетях, да и в реале, процент “прозревших”.

Люди станут задним числом пересматривать свою мотивацию. Чем ощущать мучительное “меня поимели” – куда лучше ведь убеждать других (а потом и себя), что “я сам пошел прививаться, потому что я ощутил невероятную ответственность перед другими, перед человечеством…пусть я рискую – но я рисковал ради людей!… да и какой риск – я ведь выполнил свой ДОЛГ! …. я дал вколоть в себя – потому что я – ГРАЖДАНИН! Я – ПАТРИОТ! Я – СТОРОННИК НАУКИ!!” – и т.д., Далее везде.

Люди ведь не выносят жизни с порушенной самооценкой. Они пойдут на всё, чтобы свою самооценку восстановить – и если для этого надо полюбить насильника и стать адептом насилия над другими – пойдут на это с радостью.

Источник: Размышления вольного социолога



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