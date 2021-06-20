 

Полицейские во Франции семь часов разгоняли участников рейва. Одному из пострадавших оторвало руку

20.06.2021, 0:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В рейве участвовало около 1500 человек, его организовали на ипподроме в память о 24-летнем Стиве Майя Канисе. Он утонул в июне 2019 года в реке Луара после полицейского рейда на музыкальный фестиваль в Нанте. Его тело нашли более чем через месяц после исчезновения.

Власти Редона запретили проведение рейва из-за введенного в стране комендантского часа.

Местный префект Эмманюэль Бертье заявил об “очень серьезных столкновениях” между сторонами конфликта. Стычки продолжалось более семи часов. Двоих правоохранителей доставили в больницу города. Полицейские применили гранаты со слезоточивым газом, а рейверы закидали их “коктейлями Молотова” и металлическими мячами, которые используют для игры в петанк.

Городские власти сообщили о пострадавшем 22-летнем мужчине, ему оторвало руку. Присутствовавший на мероприятии участник по имени Фло сказал, что “это была война”. Пятерых нападавших задержали.

Контекст:

В Бретани уже устраивали рейв во время карантинных ограничений. С вечера 31 декабря до утра 2 января в муниципалитете Льерон новогодний рейв длился с 31 декабря по 2 января. На нем собрались 2500 французов и иностранцев. При попытке прекратить вечеринку 1 января пострадало трое полицейских. Одну машину жандармерии сожгли.

Полицейские тогда выписали штрафы 1200 людям, в том числе 800 – за несоблюдение комендантского часа, неношение маски и незаконное участие в собрании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.06 / “Были уколы и температура”. Дорофеева рассказала о внезапной болезни

28.07 / Twitter временно ограничил аккаунт сына Трампа из-за видео о “ненужности масок”

24.06 / Исторический минимум жалоб

21.10 / Умер участник испытаний оксфордской вакцины от коронавируса

22.07 / Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму

10.09 / Парламент Литвы назвал Тихановскую «избранным» президентом Белоруссии

10.09 / Щеголев отметил успехи социально-экономического развития Тамбовской области

12.02 / Россия анонсировала создание с Китаем лунной станции

22.09 / Американские сенаторы призывают США и Европу вместе противостоять России и Китаю

23.11 / “Залезает на голову и бьет по лицу, пока не встану”. Шоптенко рассказала, как сын будит ее по утрам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика