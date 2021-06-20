Полицейские во Франции семь часов разгоняли участников рейва. Одному из пострадавших оторвало руку

В рейве участвовало около 1500 человек, его организовали на ипподроме в память о 24-летнем Стиве Майя Канисе. Он утонул в июне 2019 года в реке Луара после полицейского рейда на музыкальный фестиваль в Нанте. Его тело нашли более чем через месяц после исчезновения.

Власти Редона запретили проведение рейва из-за введенного в стране комендантского часа.

Местный префект Эмманюэль Бертье заявил об “очень серьезных столкновениях” между сторонами конфликта. Стычки продолжалось более семи часов. Двоих правоохранителей доставили в больницу города. Полицейские применили гранаты со слезоточивым газом, а рейверы закидали их “коктейлями Молотова” и металлическими мячами, которые используют для игры в петанк.

Городские власти сообщили о пострадавшем 22-летнем мужчине, ему оторвало руку. Присутствовавший на мероприятии участник по имени Фло сказал, что “это была война”. Пятерых нападавших задержали.

Контекст:

В Бретани уже устраивали рейв во время карантинных ограничений. С вечера 31 декабря до утра 2 января в муниципалитете Льерон новогодний рейв длился с 31 декабря по 2 января. На нем собрались 2500 французов и иностранцев. При попытке прекратить вечеринку 1 января пострадало трое полицейских. Одну машину жандармерии сожгли.

Полицейские тогда выписали штрафы 1200 людям, в том числе 800 – за несоблюдение комендантского часа, неношение маски и незаконное участие в собрании.

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