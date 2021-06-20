 

Венедиктов: Сурков наказан за то, что не смог довести до конца проект “Новороссия”

20.06.2021, 0:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом журналист сказал, реагируя на реплику ведущей радиостанции Ирины Воровбьевой о “внезапном появлении” Суркова сначала в “каком-то очень странном подкасте”, а потом – в интервью Financial Times 18 июня. В беседе с британской газетой экс-помощник Путина, кроме прочего, говорил об Украине и допускал вероятность “конфедерации”.

Венедиктов отметил, что конструкция нынешней власти в РФ, ее приемы – это в том числе дело рук Суркова. 

“Сурков – человек очень наблюдательный, очень тонкий. Он политик. Он, конечно, интриган, но он политик. […] Конечно, он считает себя, это я знаю, несправедливо вышвырнутым из власти. А он наказан за то, что не довел до конца, не смог довести до конца украинский проект “Новороссия”. Это был его проект, безусловно. И он его Путину постоянно объяснял и продвигал. Внутри путинской системы. Он за это отвечал. Это надо понимать. И он считает, что с ним поступили несправедливо. И досрочно. То есть ничего еще не кончилось”, – сказал главред “Эха Москвы”.

По его мнению, Сурков думает, что “может быть его время вернулось, к нему должны обратиться”.

“И он о себе напоминает. И Путину, и тем, кто следит за этим процессом. Мне, другим, что вот он автор, архитектор и строитель этой системы. […] Я думаю, что рассчитывает, что его возьмут на украинский трек, потому что трек засбоил, ничего не решается”, – добавил Венедиктов.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Путин уволил Суркова 18 февраля 2020 года.

Мене чем за месяц до этого директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику Суркова, говорил, что тот уходит с госслужбы “в связи со сменой курса на украинском направлении”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.12 / “Буквально зажгли”. В Киеве во время открытия главной елки Украины произошло возгорание

18.02 / В Украине создают мобильные психиатрические бригады – Минздрав

26.11 / “Способствует проведению важных для страны реформ”. Нардеп Железняк опубликовал письмо от парламентариев в поддержку Гетманцева

24.05 / Вице-премьер Федоров: Мы первыми в мире приравняли электронные паспорта к бумажным. Apple уже патентует эту технологию

17.04 / В мире: Как украинские националисты подчинили себе Зеленского

27.04 / Глава харьковской ячейки “Слуги народа” Сушко назвал вбросом обвинение в сотрудничестве с ОПЗЖ

26.10 / Совратившего девять девочек педофила осудили в Ивановской области

27.08 / Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

05.04 / Путин подписал поправки в закон об обнулении своих президентских сроков

19.03 / В Австрии заявили о наступлении в Европе третьей волны коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика