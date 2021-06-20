Венедиктов: Сурков наказан за то, что не смог довести до конца проект “Новороссия”

Об этом журналист сказал, реагируя на реплику ведущей радиостанции Ирины Воровбьевой о “внезапном появлении” Суркова сначала в “каком-то очень странном подкасте”, а потом – в интервью Financial Times 18 июня. В беседе с британской газетой экс-помощник Путина, кроме прочего, говорил об Украине и допускал вероятность “конфедерации”.

Венедиктов отметил, что конструкция нынешней власти в РФ, ее приемы – это в том числе дело рук Суркова.

“Сурков – человек очень наблюдательный, очень тонкий. Он политик. Он, конечно, интриган, но он политик. […] Конечно, он считает себя, это я знаю, несправедливо вышвырнутым из власти. А он наказан за то, что не довел до конца, не смог довести до конца украинский проект “Новороссия”. Это был его проект, безусловно. И он его Путину постоянно объяснял и продвигал. Внутри путинской системы. Он за это отвечал. Это надо понимать. И он считает, что с ним поступили несправедливо. И досрочно. То есть ничего еще не кончилось”, – сказал главред “Эха Москвы”.

По его мнению, Сурков думает, что “может быть его время вернулось, к нему должны обратиться”.

“И он о себе напоминает. И Путину, и тем, кто следит за этим процессом. Мне, другим, что вот он автор, архитектор и строитель этой системы. […] Я думаю, что рассчитывает, что его возьмут на украинский трек, потому что трек засбоил, ничего не решается”, – добавил Венедиктов.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Путин уволил Суркова 18 февраля 2020 года.

Мене чем за месяц до этого директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику Суркова, говорил, что тот уходит с госслужбы “в связи со сменой курса на украинском направлении”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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