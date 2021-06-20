 

В Сербии на оборонном предприятии второй раз за месяц прогремели взрывы. Несколько рабочих пострадало

20.06.2021, 0:00, Новости дня
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Двое рабочих пострадали, врачи диагностировали у них незначительные травмы. Одного из них доставили в больницу города Чачак. На момент взрыва на заводах фабрики “Слобода” находилось несколько десятков рабочих. Один из них рассказал газете, что после взрыва разбились все окна и оторвались двери.

Телеканал PTC сообщил о трех пострадавших и еще нескольких “более слабых” взрывах. Над заводом образовалось облако дыма в форме гриба, сообщили журналисты канала.

Представитель больницы в Чачаке Биляна Кочович сказала, что пострадавшие получили легкие травмы, но их оставят в больнице. Мэр Чачака Милун Тодорович призвал оперативно эвакуировать жителей улиц близ окрестностей завода, людей собирали на местном стадионе.

Контекст:

В ночь на 4 июня на фабрике “Слобода” начался пожар, после чего стали взрываться боеприпасы на складах. Тогда в момент начала пожара на фабрике находилось от 30 до 60 рабочих. Когда начались взрывы, они успели спрятаться в бетонном бомбоубежище. Жертв и раненых не было.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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