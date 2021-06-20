 

Вирастюк: Не думаю, что все нардепы от “Слуги народа” честные

20.06.2021, 0:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вирастюк отметил, что ему и раньше предлагали стать нардепом. 

Журналист спросила: “В 2018 году вы сказали, что отказывались, потому что вам не нравятся “коррупционные схемы и корпоративный дух, который есть в каждой партии”. Вы думаете, в “Слуге народа” все 247 депутатов честные?”

“Не думаю, что все. Но я убедился, что в зале есть много профессиональных депутатов, которые на самом деле занимаются делом, хорошим делом. Но, конечно, есть среди них и такие, которым бы я не доверял”, – ответил Вирастюк. 

Спортсмен не назвал имен нардепов, которым, по его мнению, не стоит доверять. 

Вирастюк считает, что в парламенте его не будут “использовать” для блокирования трибуны, но не исключает, что будет этим заниматься. 

“Вы считаете, что это является использованием? Возможно, эта необходимость иногда бывает. Поэтому все зависит от ситуации. Но так, чтобы кто-то использовал и уговаривал специально, – не думаю. […] Заранее [я такой вариант] не рассматриваю. Здесь все зависит от места и темы”, – отметил он, отвечая на вопрос журналистки. 

Контекст:

Вирастюк принял присягу нардепа 15 июня, через два дня он вошел в состав фракции “Слуга народа”. Вирастюк победил на довыборах в Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области. Голосование проходило в связи с тем, что избранный в этом округе народный депутат сложил мандат.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Сенат: противостояние вокруг реформы полиции

13.03 / Захарова: IT-компании из США «пошли вразнос»

13.11 / СМИ: Украина обновила план действий по Донбассу

18.08 / Euronews – из-за коронавируса в Европе вновь закрываются ночные клубы и дискотеки

15.08 / Лукашенко объявили победителем выборов, Беларусь выдала вагнеровцев России, Украина оказалась на грани второй волны коронавируса. Главное за день

15.04 / “Опора”: ОИК составила уточненный протокол на довыборах в 87-м округе – побеждает Вирастюк

31.07 / В новых подлодках России и Китая Пентагон видит угрозу безопасности США

08.05 / Выросло число жертв крушения метромоста в Мехико

26.04 / Das Erste – Маас выступил против ужесточения антироссийских санкций

23.07 / Гонорар за полнометражный мультфильм мы с Дахно потратили на стол, который накрыли в честь окончания двухлетней работы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика