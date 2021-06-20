Вирастюк: Не думаю, что все нардепы от “Слуги народа” честные

Вирастюк отметил, что ему и раньше предлагали стать нардепом.

Журналист спросила: “В 2018 году вы сказали, что отказывались, потому что вам не нравятся “коррупционные схемы и корпоративный дух, который есть в каждой партии”. Вы думаете, в “Слуге народа” все 247 депутатов честные?”

“Не думаю, что все. Но я убедился, что в зале есть много профессиональных депутатов, которые на самом деле занимаются делом, хорошим делом. Но, конечно, есть среди них и такие, которым бы я не доверял”, – ответил Вирастюк.

Спортсмен не назвал имен нардепов, которым, по его мнению, не стоит доверять.

Вирастюк считает, что в парламенте его не будут “использовать” для блокирования трибуны, но не исключает, что будет этим заниматься.

“Вы считаете, что это является использованием? Возможно, эта необходимость иногда бывает. Поэтому все зависит от ситуации. Но так, чтобы кто-то использовал и уговаривал специально, – не думаю. […] Заранее [я такой вариант] не рассматриваю. Здесь все зависит от места и темы”, – отметил он, отвечая на вопрос журналистки.

Контекст:

Вирастюк принял присягу нардепа 15 июня, через два дня он вошел в состав фракции “Слуга народа”. Вирастюк победил на довыборах в Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области. Голосование проходило в связи с тем, что избранный в этом округе народный депутат сложил мандат.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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