 

Глава Минтруда заявил о законности отстранения от работы за отказ от вакцинации

19.06.2021, 23:52, Разное
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“Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить”, – приводит слова главы ведомства АГН “Москва”.

Котяков напомнил, что решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов Федерации.

Если соответствующее решение принято, то для указанных в документе сотрудников вакцинация становится обязательной, уточнил руководитель ведомства.

Котяков отметил, что в случае отсутствия объективных причин для невакцинации, сотрудник может быть отстранен от исполнения своих рабочих обязанностей без сохранения заработной платы.

Напомним, что постановлением главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой в городе введена обязательная вакцинация 60% работающих в сфере услуг. Речь идет о работниках торговли, салонов красоты, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бытовых услуг, прачечных химчисток, сотрудниках культурных, выставочных, просветительских, развлекательных, зрелищных мероприятий, детских развлекательных центров, театров, кинотеатров и прочих.

Решение принято в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19. В субботу, 19 июня, в Москве выявили рекордное количество зараженных с начала пандемии – 9120 человек. За последнюю недели заболеваемость ковидом в столице выросла в три раза.



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