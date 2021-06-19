Мнение: Напролом

Власти идут напролом. Министерство транспорта России обратилось к авиакомпаниям с требованием предоставить пассажирам возможность авторизоваться на их сайтах для покупки билетов по сертификату о вакцинации против коронавируса.

РБК со ссылкой на письмо Минтранса в адрес авиаперевозчиков сообщает, что поручение по верификации пассажиров по сертификату о сделанной прививке дала вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Сведения о вакцинации граждан должны браться с портала «Госуслуги». В правительстве не исключили, что пассажирам придется предоставлять справку о прививке при покупке билетов на все виды транспорта, а не только на самолеты.

Что происходит, понять несложно. Принято решение — невзирая ни на что. Поэтому никто не считает последствия, все выдвигают предложения — как достичь контрольной цифры. Думать про то, что будет дальше, будем потом.

Разрушение внутренней связности — это может стать той самой соломинкой, которая сломает хребет и без того дышащего на ладан верблюда. Что означает паралич транспортного сообщения в такой огромной стране? Правильно — экономический коллапс.

Но это никого не беспокоит. Для диктатуры это, кстати, нормально. Подчиненные кивают на вышестоящих — у них голова большая, пусть болит. Мы солдаты, мы выполняем приказ.

Посмотрим. Если инстинкт самосохранения у власти окончательно атрофировался — то с этим уже ничего не поделаешь. Но фрагментация страны — штука крайне опасная. Начать ее очень непросто, но остановить будет куда как сложнее.

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