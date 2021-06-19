Вчера — на сцене, сегодня — в коме – Личное мнение

МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние искусственной комы. Поражение лёгких — от 40%.



Фото: Соцсети

Состояние певицы ухудшается.

Началова умерла в 38 лет. Максим сейчас — 38. Может, тоже умрёт.

Мне кажется, они похожи.



Фото: Соцсети

Страшно? Жалко тётеньку?

Мне — жалко.

Можно, конечно, орать: «Сама виновата! Нечего было по тусовкам таскаться!» Такие мысли создают иллюзию собственной безопасности: вот я не таскаюсь, не певица ртом, а, значит, — не в группе риска.

Можно считать себя переболевшим и надеяться на наличие антител, которые уберегут.

Можно считать себя молодым, здоровым и сильным. Скажу по большому секрету: и такие умирают тоже.

В связи с этим — вопрос: чем вы руководствуетесь, когда избегаете или откладываете делать прививку против коронавируса?

Я вас слушаю очень внимательно. Мне, правда, интересно. Обрушьте на меня все мифы бабы Фисы, в которые вы уверовали.

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