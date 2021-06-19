 

Непривитых работников разрешили отстранять без сохранения зарплаты

19.06.2021, 23:28, Новости дня
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Не прошедшего обязательную вакцинацию работника можно отстранить от работы, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить», – приводит слова министра ТАСС.

При этом Котяков уточнил, что отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация. «Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», – подчеркнул министр.

Также глава Минтруда отметил, что если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии работник может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы.

Ранее Котяков объяснил невозможность увольнять за отказ от вакцинации. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг.



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