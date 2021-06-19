 

Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило полмиллиона человек

19.06.2021, 23:28, Новости дня
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Бразилия перешагнула отметку в 500 тыс. жертв коронавируса, сообщил министр здравоохранения федеративной республики Марселу Кейрога.

«Пятьсот тысяч жизней унесла пандемия, поразившая нашу Бразилию и весь мир. Я неустанно работаю, чтобы в кратчайшие сроки вакцинировать всех бразильцев и изменить этот сценарий, который мучает нас уже больше года», – приводит слова бразильского министра здравоохранения РИА «Новости».

Ранее бывший министр здравоохранения Бразилии Александр Падилья возмутился медлительностью Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) в деле выдачи разрешения на импорт и использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Напомним, 5 июня правление бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) разрешило импорт и ограниченное использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом, как отметил бывший министр здравоохранения Бразилии Александр Падилья, РФ предложила Бразилии вакцину в августе 2020 года.

В конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса. В начале мая фармацевтическая компания Uniao Quimica решила начать производство «Спутника V» в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата национальным регулятором. Первую партию «Спутника V» выпустили в Бразилии 20 мая.



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