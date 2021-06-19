Путин призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин сообщил о необходимости сконцентрировать усилия и ресурсы на борьбе с коронавирусом и наращивании темпов вакцинации.

«Все возможности для этого у нас есть», – приводит РИА «Новости» слова президента в обращении к медицинским работникам.

Сейчас, как напомнил Путин, у РФ есть четыре собственных препарата от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19), продолжается разработка новых вакцин и лекарств.

«И, конечно, несмотря на всю сложность текущей ситуации, нужно расширить программы диспансеризации, обеспечивать современную помощь больным сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями», – добавил Путин.

В прошлую субботу Путин в ходе общения с лауреатами госпремий в Кремле заметил, что уровень иммунизации населения РФ к коронавирусу должен достичь 60%.

Вакцинация против COVID-19 в РФ началась в декабре 2020 года. Россияне могут привиться от коронавируса препаратами «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «Ковивак» центра имени Чумакова. Кроме того, в ближайшее время в оборот поступит однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».