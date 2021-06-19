 

Путин призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19

19.06.2021, 23:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин сообщил о необходимости сконцентрировать усилия и ресурсы на борьбе с коронавирусом и наращивании темпов вакцинации.

«Все возможности для этого у нас есть», – приводит РИА «Новости» слова президента в обращении к медицинским работникам.

Сейчас, как напомнил Путин, у РФ есть четыре собственных препарата от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19), продолжается разработка новых вакцин и лекарств.

«И, конечно, несмотря на всю сложность текущей ситуации, нужно расширить программы диспансеризации, обеспечивать современную помощь больным сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями», – добавил Путин.

В прошлую субботу Путин в ходе общения с лауреатами госпремий в Кремле заметил, что уровень иммунизации населения РФ к коронавирусу должен достичь 60%.

Вакцинация против COVID-19 в РФ началась в декабре 2020 года. Россияне могут привиться от коронавируса препаратами «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «Ковивак» центра имени Чумакова. Кроме того, в ближайшее время в оборот поступит однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.01 / Общественники отметили снижение активности на акциях протеста в России

20.07 / Xiaomi планирует к выпуску недорогой флагман за 300 долларов

22.03 / В Италии не согласились с мнением ЕК о «ненужности» «Спутника V» ЕС

20.07 / “Золотой мяч” лучшему футболисту мира в 2020 году вручать не будут. Вручение трофея отменили впервые в истории

03.08 / Судебная реформа и возвращение активов госбанков. СМИ опубликовали условия предоставления Украине второго транша помощи от ЕС

21.01 / Караулов: Жириновский – создание КГБ

29.10 / Петиция о ликвидации ОАСК. Зеленский инициирует консультации с Высшим советом правосудия

10.07 / Голикова сказала, с какими странами РФ возобновит авиасообщение

09.05 / SRF – в США уже не знают, чем заманить людей на работу

19.06 / Власти Харькова предложили владельцам ресторанов, где отравились десятки человек, оплатить их лечение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика