Почему он избегает разговоров по душам: признаки эмоционально опустошенного мужчины

Все мы проходим в жизни через сложные периоды, трудные эмоциональные моменты, личные неудачи и разочарования. Однако переживают трудные времена мужчины и женщины по-разному. Если не ладятся отношения с партнером, женщины начинают говорить о своих переживаниях, делятся с подругами, с близкими. Мужчины же предпочитают молчать о внутренних переживаниях, будь то несчастная любовь или другая эмоциональная боль.

И, конечно же, привычка держать все в себе неминуемо приводит к эмоциональному опустошению. Женщины же, интуитивно чувствуя то, что у мужчин тяжело на сердце, далеко не всегда могут понять, по каким причинам те избегают разговоров по душам.

И, конечно же, такие ситуации весьма тяжелы. Как правило, женщины пытаются разговорить мужчин, не понимая, что те эмоционально опустошены, и тем самым лишь усиливают кризис в отношениях. А это, в свою очередь, нередко приводит к разрыву, в котором женщины часто считают себя виноватыми, хотя это и не так.

Между тем, существует ряд признаков эмоционального опустошения, которые вполне можно заметить и, соответственно, помочь мужчине пережить сложное время.

Он отдаляется

Пожалуй, то, что мужчина отдаляется, замечает каждая женщина. За эмоциональным отчуждением следует физическое отдаление, а потом отношения и вовсе сходят на нет. Женщины часто ищут причины происходящего в себе, а иногда подозревают партнера в неверности.

Между тем, дистанцирование от партнера – это свидетельство полученной в прошлом эмоциональной травмы. Мужчина, однажды переживший разрыв, инициированный женщиной, подсознательно опасается повторения этой ситуации и стремится первым уйти, если отношения становятся серьезными.

Он не уверен в себе

Нередко человек эмоционально разрушается по причине глубокой неуверенности в себе. Как правило, такие мужчины не только не верят в собственные силы, они с подозрением относятся ко всем, кто пытается стать частью их жизни. Не уверены они и в будущем, а поступать предпочитают с оглядкой на мнение окружающих.

Как правило, такие мужчины не решаются начать отношения с женщинами, в которых влюблены. Они довольствуются симпатией тех, к кому равнодушны и, разумеется, в какой-то момент такие отношения сходят на нет.

Он боится открыться

Порой эмоциональное опустошение наступает по причине нежелания мужчины полностью открыться женщине, стать самим собой. Нередко мужчины пытаются соответствовать определенному имиджу, боятся разочаровать партнершу.

Как правило, мужчина скрывает истинные намерения, чувства, мысли, потому что однажды уже пережил серьезное эмоциональное потрясение по причине собственной откровенности.

Он подолгу обдумывает споры

Нет пары, в которой не было бы ссор, споров. Зачастую в такие напряженные моменты слова летят сами собой и бывают весьма обидными. Некоторые сразу же забывают то, что было сказано в сердцах, а другие способны размышлять над услышанным долгое время и даже додумывать слова партнера.

И, конечно же, когда мужчина накапливает в себе негатив и обиды, он эмоционально опустошает себя и начинает отдаляться.

Он не говорит о прошлом

Конечно, нет ничего приятного в том, что мужчина много рассказывает о своем прошлом. Однако, если человек всячески обходит эту тему в разговорах, то это повод для беспокойства.

Такой мужчина не готов впустить в свою жизнь партнершу, и, когда женщина проявляет настойчивость, он начинает эмоционально опустошаться, выматывается и, конечно же, разрывает отношения.

Он стремится все контролировать

Если мужчина не уверен в себе, если его что-то беспокоит, он пытается контролировать все вокруг, так как считает, что это сможет предотвратить что-либо плохое. И при этом он пытается держать под контролем свою спутницу жизни.

Если же женщину не устраивает такое поведение мужчины, и она отстаивает свою самостоятельность, это становится причиной эмоционального опустошения и последующего кризиса в отношениях.