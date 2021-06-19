Пять правил женской безопасности. О чем ей нужно позаботиться до брака, чтобы потом не пришлось бояться мужа

Думаете, мужчина — каменная стена, за которой можно чувствовать себя в безопасности? К сожалению, не всегда это так.

Печалит тот факт, что некоторые женщины выходят замуж, испытывая счастье, а потом бегут от мужей. У каждой своя причина: кто-то просто не сходится характером с партнером, а у кого-то ситуация намного серьезнее — муж оказался абьюзером.

Это хорошо, если распознав абьюзера рядом с собой, женщина собирает вещи и уходит от него. Увы, чаще всего она остается с ним, понимая безысходность своего положения. И все потому, что не подстраховалась заранее и не подумала о своей безопасности.

О чем же нужно позаботиться ради личного спокойствия в браке? Об этом далее.

Порядок в документах

Бумаги нужно держать в порядке независимо от того, состоите вы в браке или нет. Просто так, для себя, чтобы в любой ситуации не теряться. Они должны быть действительными и всегда под рукой.

Если вы проживаете с мужчиной, храните документы в таком месте, к которому имеете круглосуточный и неограниченный доступ. Понимаю, сейчас этот совет может показаться кому-то смешным, но я лично знаю такую женщину, документы которой лежат в сейфе мужа, и самостоятельного доступа к железному ящичку она не имеет. Аргумент, казалось бы, простой — чтобы с ними ничего не случилось. Простите, но в такой ситуации она не может сделать ни шагу без его ведома. Это настораживает.

Доход

Хоть небольшой, но свой источник дохода должен быть у любой женщины. Да, она может не работать, потому что финансовое положение мужа позволяет. Но хоть какое-то увлечение должно приносить ей личные средства.

Поверьте, каким бы чудесным ни был муж, в один прекрасный миг ощущение того, что женщина полностью зависима от него, может вскружить ему голову.

Деньги

Каким бы золотым ни был муж, иметь за душой хоть небольшую, но реальную финансовую подушку безопасности необходимо. Если бы вы знали, какое количество женщин в мире терпит несносного мужа-абьюзера только потому, что нет денег на возвращение домой (если он увез ее из родной страны) или на аренду отдельного жилья!

Почему про деньги я говорю отдельно? Все просто: некоторые женщины имеют свои источники дохода, но из заработанного ничего не откладывают. Либо тратят, спуская все в ноль, либо до последней копейки отдают в общий бюджет.

Жилье

Наличие своей квартиры — еще один пунктик, о котором женщине стоит позаботиться ради своей же безопасности. Да, не каждая может приобрести отдельное жилье, и не всем оно достается по наследству. Но по возможности подумать о нем надо. Пусть лучше оно никогда вам не пригодится — отдадите детям.

Отдельно о доверенностях

И снова о документах. Женщине, состоящей в браке, стоит позаботиться о том, чтобы она не просто пользовалась имуществом, но и имела права на него.

Не нужно наивно оформлять все только на мужчину — подумайте и о себе. Особенно если в приобретение движимого и недвижимого имущества или в создание бизнеса вы тоже вкладывали деньги (или ваши родители помогали). Как говорится, любовь любовью, но к разводу никто никогда не готовится заранее, а он порой случается. Так что любите, но будьте бдительны.