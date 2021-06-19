Подоляк: Надеемся, что хотя бы новых разрушительных ударов стихии по Крыму больше не будет

“Несомненно, масштабное наводнение в Крыму – это трагедия. Это жертвы, разрушения, потери. И несомненно, нам трудно видеть столь печальные последствия этой чрезвычайной ситуации в Крыму. Ущерб очень большой. На мой взгляд, уже много было сказано о причинах этого, в том числе и об отсутствии в Крыму с 2014 года необходимой работы по очистке речных русел, поддержки дамб. Но в любом случае, сегодня все это не так важно, как пострадавшие и потерявшие свое имущество люди”, – заявил он.

Подоляк подчеркнул, что от ливней пострадали также и другие территории Украины.

“Надеемся, что погода в ближайшие дни успокоится. И хотя бы новых разрушительных ударов стихии по Крыму больше не будет. Это важно. Для нас в том числе. Потому что Крым это Крым. Кстати, от масштабных наводнений из-за обильных дождей в последние недели пострадали и другие территории юга, востока и центра Украины. И везде это убытки, разрушения и личные трагедии. Поэтому призываем всех наших граждан проявлять максимальную осторожность при любых проявлениях природной стихии, а также не превращать эти трагедии в повод для циничных или злорадных шуток или комментариев”, – сказал советник председателя Офиса президента.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Издание “Крым.Реалии” сообщило со ссылкой на синоптиков, что в восточных районах полуострова в ночь на 17 июня выпали почти две месячные нормы осадков.

В Ялте сильный дождь начался около трех часов ночи 18 июня, сообщил “Крыминформ”, в городе за день выпало три месячные нормы осадков, реки вышли из берегов, заявила “мэр” Ялты Янина Павленко. По ее словам, в последний раз такая ситуация наблюдалась в 1922 году. По данным оккупационных властей, в результате стихии погиб один человек, еще один пропал без вести, 18 пострадало.

Всю ночь дождь продолжался и в Симферополе, затопило также Керчь.

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