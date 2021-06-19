 

Умер украинский блогер и писатель Святослав Носов, известный как Gorky Look

19.06.2021, 23:02, Новости дня
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6375796689113050

Волонтер Ник Будерацкий написал, что у Носова отказали почки.

https://www.facebook.com/SolarGravity/posts/4636171519744197

Украинский телеведущий Андрей Булгаров отметил, что “вроде еще вчера общался с человеком, еще вчера договаривались о встрече, а теперь его нет”.

“Горький Лук отдал себя без остатка. К нему по-разному можно относиться как к человеку, но в своих текстах он был гением. Собственно только тексты и остались, слава Всевышнему. Немало, но все равно недостаточно”, – добавил Булгаров.

https://www.facebook.com/andrew.bulgarov/posts/4205283039534120

В комментариях к посту телеведущего пользователи писали, что блогер тяжело перенес коронавирусную инфекцию. Булгаров подтвердил. По его данным, Носов умер в больнице.

Контекст:

Носов родился в Киеве, он филолог по образованию, автор нескольких книг, в том числе изданного в 2015 году сатирического “Сборника лекций по кацаповедению”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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