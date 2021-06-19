“Пытки, преследования, безнаказанность ФСБ”. В ООН опубликовали доклад о ситуации в Крыму

“Доклад фиксирует продолжающиеся практики незаконно преследования крымчан, применение пыток для самооговора, перемещение незаконно осужденных на территорию России, безнаказанность органов российской оккупационной власти, в том числе ФСБ”, – проинформировала замглавы МИД.

https://www.facebook.com/edzhaparova/posts/10225119559285158

В ООН отдельно отметили избирательное применение российского законодательства, в том числе для наступления на свободу СМИ и лишения жилья крымчан.

“Фактически это является одной из форм принудительного изменения демографического состава населения [полуострова]. Российское беззаконие включает наступление на религиозные свободы, в частности, преследует Православную церковь Украины”, – написала она.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного “референдума” 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch.

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