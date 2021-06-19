В Одессе и области двое маленьких детей выпали из окон многоэтажек и выжили – полиция

По информации канала, ребенок выпал с высоты как минимум пятого этажа. Девочка выжила – она упала на клумбу, что смягчило падение. Ребенок госпитализирован, пишет Telegram-канал.

Фото: Одесса как она есть / Telegram

Информацию о падении в пресс-службе Главного управления полиции Одесской области подтвердили изданию Odessa.online.

В полиции сообщили, что такой же случай, только с двухлетним мальчиком, произошел в поселке под Одессой. Там ребенок оперся на москитную сетку и выпал со второго этажа, его доставили в реанимацию, состояние малыша называют тяжелым.

В каком состоянии девочка, не сообщается.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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