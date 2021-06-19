Мнение: Новый президент

На выборах президента Ирана победил Ибрагим Раиси, председатель Верховного суда. Его относят к ультраконсервативной части иранского истеблишмента. Сложилась любопытная ситуация – Раиси находится под персональными санкциями США с 2019 года. Кроме того, его обвиняют к причастности к массовым казням политических противников в восьмидесятые годы после победы исламской революции, включая и личное участие (что, впрочем, не доказано).

Возможен вариант, что именно Раиси станет преемником аятоллы Хаменеи. В общем, будет интересно посмотреть, как администрация Байдена будет выкручиваться, пытаясь вернуть Иран в "ядерную сделку". Как раз провал этой сделки и стал ключевым фактором, который развернул иранское общественное мнение в сторону от относительно умеренных ее сторонников.

Стратегия осажденной крепости для Ирана получила дополнительный фактор устойчивости в лице крайне жесткого ее сторонника.

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