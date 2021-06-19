 

Германия обыграла Португалию на ЧЕ-2020

19.06.2021, 22:30, Новости дня
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Немецкая сборная по футболу в матче с Португалией на чемпионате Европы-2020 в Мюнхене обыграла конкурентов со счетом 4:2.

Первыми забили португальцы, на 15-й минуте матча гол в ворота немецкой сборной забил Криштиану Роналду, на 35-й минуте португальский защитник Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота, через четыре минуты также сделал другой португальский игрок Рафаэль Геррейру, передает ТАСС.

Во втором тайме член немецкой сборной Кай Хаверц забил гол на 51-й минуте, Робин Госенс – на 60-й, а португалец Диогу Жоты отправил мяч в ворота соперника на 67-й минуте.



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