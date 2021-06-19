При посадке в Уфе у Boeing загорелась стойка шасси

Стойка шасси загоралась при аварийной посадке у пассажирского самолета Boeing в аэропорту Уфы, сообщили в экстренных службах.

«В 20.50 мск при посадке в Уфе у самолета Boeing-767 загорелась правая стойка шасси. На борту находились 334 человека, в том числе десять членов экипажа. Среди пассажиров – 71 ребенок. Пострадавших нет», – приводит слова источника ТАСС.

Напомним, в апреле стойка шасси загорелась в Шереметьево у Boeing-777. В мае прошлого года у Boeing-777 в Шереметьево произошло воспламенение силовой установки.