 

При посадке в Уфе у Boeing загорелась стойка шасси

19.06.2021, 22:30, Новости дня
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Стойка шасси загоралась при аварийной посадке у пассажирского самолета Boeing в аэропорту Уфы, сообщили в экстренных службах.

«В 20.50 мск при посадке в Уфе у самолета Boeing-767 загорелась правая стойка шасси. На борту находились 334 человека, в том числе десять членов экипажа. Среди пассажиров – 71 ребенок. Пострадавших нет», – приводит слова источника ТАСС.

Напомним, в апреле стойка шасси загорелась в Шереметьево у Boeing-777. В мае прошлого года у Boeing-777 в Шереметьево произошло воспламенение силовой установки.



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