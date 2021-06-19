Казашку Бибигуль будто подменили: с помощью макияжа и укладки простушку превратили в аристократку

И снова профессиональный подход к внешнему виду, уход за собой, грамотно подобранный гардероб и макияж демонстрирует нам, как легко превратиться из простушки в невероятную красотку. Рассмотрим преображение на примере Бибигуль.

Бибигуль: из простушки в аристократку

Новое преображение снова гуляет по Сети, давайте рассмотрим его повнимательнее.

Стрижка и окрашивание волос. Ухоженная, опрятная прическа, благородный натуральный цвет волос легко омолодит вас на 5 лет точно.

Легкие спа-процедуры. Никаких инъекций и пластических операций, регулярные маски для лица и хороший питательный крем способны напитать кожу, выровнять морщинки, избавить от пигментации.

Макияж. Качественное тональное средство, грамотно подобранные оттенки для дневного макияжа – и еще минус десять лет с плеча.

И, конечно, одежда. Легкий ненавязчивый стиль под сезон, никаких кричащих оттенков, никаких футболок с яркими принтами и рисунками.

По-моему, невероятная красота.