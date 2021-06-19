 

В РФ получен нанопорошок для будущих 6G-технологий

19.06.2021, 22:12, Новости дня
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Ученые из Московского госуниверситета продолжают свои изыскания, которые помогут в будущем запустить отечественные сети 6G. На этот раз они представили специальный нанопорошок, их которого можно изготавливать новейшие детали для приборов связи.

Материал обладает уникальными магнитными качествами, что позволит существенно увеличить рабочие характеристики электронных устройств будущего.

Предполагается, что данный материал будет использован для 6G. Однако это вовсе не означает, что сфера применения этим и ограничится. На самом деле, пока неизвестно, какие перспективы открывает изобретение, говорят ученые. Об этом мы узнаем только со временем. Кстати, себестоимость производства нанопорошка невысока.



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