В Китае обнаружены останки самого крупного сухопутного млекопитающего

До сих пор самыми крупными млекопитающими считаются киты. Но они обитают в морях, а среди наземных животных таких гигантов никогда не было. Или это не так?

Китайские ученые во время раскопок обнаружили останки древнейшего носорога. Данное млекопитающее могло достигать в длину до восьми метров. А ростом оно было не менее пяти метров. Сравнить этого носорога можно только с рептилиями Юрского периода.

По мнению исследователей, животное могло весить примерно 24 тонны. Если предварительные выводы подтвердятся, то мы имеем дело с самым крупным из ныне известных науке «сухопутных» млекопитающих. Правда, жило оно на Земле 26,5 млн лет назад. Современные африканские слоны легче примерно в три раза.