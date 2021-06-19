Ученые назвали пользу куркумы для организма

Ученые рассказали, почему куркуму стоит включить в рацион. Со временем они продолжают открывать полезные свойства данной специи.

Куркума представляет собой многолетнее растение, его корни имеют насыщенный желтый цвет и выраженный аромат. Специя уже давно используется для приготовления многих блюд, а в последнее время ей находят применение в сфере медицины.

Куркума оказывает благоприятное действие на организм, если растворить ее в стакане воды. Данная специя обладает противовоспалительными свойствами, защищает головной мозг, сохраняет на должном уровне память. К тому же данную специю стоит употреблять для предотвращения рака, улучшения процесса пищеварения.

В куркуме содержится тумерин, стимулирующий печень выделять большое количество желчных кислот и лучше усваивать их. Специя способна облегчить депрессивное состояние и обеспечить антиоксидантную защиту.

Источник: www.pravda.ru