Ученые назвали пользу куркумы для организма
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Ученые рассказали, почему куркуму стоит включить в рацион. Со временем они продолжают открывать полезные свойства данной специи.
Куркума представляет собой многолетнее растение, его корни имеют насыщенный желтый цвет и выраженный аромат. Специя уже давно используется для приготовления многих блюд, а в последнее время ей находят применение в сфере медицины.
Куркума оказывает благоприятное действие на организм, если растворить ее в стакане воды. Данная специя обладает противовоспалительными свойствами, защищает головной мозг, сохраняет на должном уровне память. К тому же данную специю стоит употреблять для предотвращения рака, улучшения процесса пищеварения.
В куркуме содержится тумерин, стимулирующий печень выделять большое количество желчных кислот и лучше усваивать их. Специя способна облегчить депрессивное состояние и обеспечить антиоксидантную защиту.
Источник: www.pravda.ru
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