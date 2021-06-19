Ученые обнаружили неожиданную причину формирования наиболее длительного иммунитета к повторному инфицированию коронавирусом

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности реинфекции COVID-19 при разных случаях протекания заболевания. Полученные результаты стали весьма неожиданными для исследователей.

В процессе исследования ученые, представляющие Медицинскую школу Университета Миссури (США), провели анализ анонимного набора данных COVID-19, предназначенных для изучения электронных фиксаций случаев болезни от коронавируса и полученных с ресурсов 62 медицинских учреждений Соединенных Штатов. Медиками была изучена динамика здоровья более 9 тысяч пациентов, выздоровевших в период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года, заболевание которых протекало в тяжелой форме. Результаты показали, что из 9119 пациентов, подвергшихся обследованию, лишь 63 заразились SARS-CoV-2 повторно, установив таким образом показатель частоты реинфекции на отметке в 0,7%. Отмечается, из вышеуказанных повторно инфицированных жителей страны лишь двое скончались от коронавируса после повторного заражения. При этом имелась и другая характерная тенденция: у реинфицированных пациентов наблюдалось менее тяжелое течение болезни при заражении повторно, и такую динамику исследователи объяснили наличием антител после первого случая. В целом же показатель среднего времени реинфекции составил 3,5 месяца. Полученные итоги дали основание специалистам предположить: пациенты с наличием тяжелых случаев заболевания COVID-19 обладают более низким риском к повторному заражению вирусом.

Впрочем, эксперты подчеркнули одну немаловажную деталь: исходные данные исследования были взяты еще до того, как начали циркулировать новые опасные штаммы коронавируса – например, вариант Индийской дельты, обладающий, по словам ученых, повышенной активностью для реинфекции. Медики отметили: после выздоровления пациенты всегда обладают определенной степенью иммунитета, предопределенной фактом запоминания иммунной системой болезни и её способностью к предотвращению собственного повторного разрушения. Однако показатель продолжительности такого иммунитета и эффективность его “работы” могут быть весьма различными для разных вариантов течения заболевания.

“Это одно из крупнейших исследований такого рода в США, и важным сообщением здесь является то, что реинфекция COVID-19 после первоначального случая возможна, а продолжительность иммунитета, который обеспечивает первоначальная инфекция, не совсем ясна”, – резюмировал один из авторов исследования, профессор Аднан Куреши. Он, к слову, напомнил, что даже успешное выздоровление от заболевания не снижает необходимости профилактических мер безопасности и желательности вакцинации от коронавируса. Материалы научной работы были опубликованы в Clinical Infectious Diseases.

Источник: med-heal.ru