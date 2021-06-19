“Он был счастлив, гоняясь за мячами для гольфа”. Байдены сообщили о смерти одной из своих немецких овчарок

Питомец был “постоянным и любимым спутником” семьи Байденов в течение последних 13 лет.

“Даже когда силы Чемпа в последние месяцы его жизни ослабевали, когда мы входили в комнату, он сразу же поднимался, виляя хвостом, и прижимался к нам, чтобы дать потрепать себя за ухо или почесать живот. Он хотел быть там, где мы, все сразу становилось лучше, когда он был рядом с нами”, – поделились Байдены воспоминаниями.

Супруги напомнили, что пес больше всего любил проводить с ними время возле камина в конце дня, присутствовать с ними на встречах и греться под солнцем в саду Белого дома.

“В молодом возрасте он был счастлив, гоняясь за мячами для гольфа на лужайке перед военно-морской обсерваторией или за нашими внуками на заднем дворе в Делавэре. Мы любим нашего милого, хорошего мальчика и всегда будем по нему скучать”, – заключило семейство.

Чемп умер в доме семьи Байденов в Уилмингтоне (штат Делавэр), уточнил в комментарии CNN представитель Белого дома.

Контекст:

Чемпа взяли в дом Байденов в 2008 году у заводчика в Спринг-Сити (штат Пенсильвания). Собаке тогда был месяц. В последние месяцы здоровье Чемпа ухудшилось из-за его преклонного возраста, сообщил CNN.

У Байденов осталась еще одна немецкая овчарка по кличке Мейджор, ему три года. Пес успел уже два раза покусать людей. Из-за этого его отправляли на дополнительную дрессировку, чтобы помочь приспособиться к жизни в Белом доме.

В начале марта Мейджор укусил одного из охранников – и собак отвезли в дом Байденов в Делавэре. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточняла, что собак отсылают на время отъезда первой леди Джилл Байден и непременно вернут хозяевам.

Позже немецкие овчарки вернулись в Белый дом. Пес Мейджор, будучи в доме семейства в Делавэре, прошел дополнительные тренировки с кинологом. Байден говорил, что Мейджор – “милый пес”. “85% людей здесь любят его. И все, что он делает, – это лижет их и виляет хвостом”, – говорил он.

31 марта CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что Мейджор укусил сотрудника службы национальных парков США и тому потребовалась медицинская помощь. После инцидента собаку начали выгуливать на поводке. Как отметил канал, так было не всегда.

Собак перевезли в Белый дом 24 января, меньше чем через неделю после инаугурации Байдена.

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