 

Минздрав начал подготовку к возможному всплеску заболеваемости COVID-19 – Ляшко

19.06.2021, 22:04, Новости дня
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Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал 18 июня, сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Мы уже начали подготовку, мы понимаем уровни возможной вспышки в осенне-зимний период, поэтому работаем над тем, чтобы обеспечить базовые больницы централизованным кислородом в тех объемах, которые использовали наиболее загруженные больницы”, – рассказал он.

Ляшко говорил, что потенциально угроза новой вспышки существует, “поэтому расслабляться не время”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего с начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 2,23 млн человек, умерло почти 52 тыс. украинцев, выздоровело 2,15 млн заболевших.

По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, Украина вошла в “зеленую” зону заболеваемости COVID-19 по критериям ЕС.

До 31 августа в стране будет действовать адаптивный карантин. В общественном транспорте, во время массовых мероприятий и в помещениях все участники должны придерживаться масочного режима. Работа общепита, развлекательных заведений, кинотеатров разрешается при условии ношения масок и обеспечения средствами индивидуальной защиты работников.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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