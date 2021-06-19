Кабмин хочет потратить на празднование 30-й годовщины независимости Украины более 5,4 млрд грн

“Реализация всех предусмотренных в распоряжении мероприятий и празднования 30-й годовщины [независимости] потребует средств из государственного и местных бюджетов в объеме 5423,2 млн грн, дополнительная потребность составит 840,5 млн грн”, – отметили в Минфине.

По информации издания, министерство включило также 1,6 млрд грн на “отдельные мероприятия, включенные в проект плана”. Их должны реализовать за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов, а также за счет “других источников финансирования, не запрещенных законодательством”.

Контекст:

Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости 24 августа этого года.

После избрания Зеленского президентом формат празднования Дня Независимости изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов. В 2020 году торжества прошли на Софийской и Михайловской площадях: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости, а президент вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям. В течение двух последних лет в Киеве проходил альтернативный Марш защитников Украины, в организации которого власти не участвовали.

В августе 2020 года Зеленский заявил, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.

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