Пожар на складе с пиротехникой в РФ. Пострадали четыре человека, возгорание тушили с помощью вертолетов и катера
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“Интерфакс” уточняет, что заместитель мэра Москвы Петр Бирюков телеканалу “Россия 24” рассказал: в результате пожара пострадали четыре человека – один из сотрудников склада и трое пожарных.
По его данным, на складе хранилось 15 тонн взрывчатых веществ и пиротехники.
Для тушения пожара привлекали три вертолета и пожарный катер, общая площадь возгорания составила 500 м², пишет “Интерфакс”.
Пожар начался вечером 19 июня, длительное время он сопровождался взрывами и хлопками. Они, судя по сообщению ТАСС, продолжались около двух часов.
Источники агентства в экстренных службах предварительной причиной возгорания назвали замыкание электросети.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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