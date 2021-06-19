Пожар на складе с пиротехникой в РФ. Пострадали четыре человека, возгорание тушили с помощью вертолетов и катера

“Интерфакс” уточняет, что заместитель мэра Москвы Петр Бирюков телеканалу “Россия 24” рассказал: в результате пожара пострадали четыре человека – один из сотрудников склада и трое пожарных.

По его данным, на складе хранилось 15 тонн взрывчатых веществ и пиротехники.

Для тушения пожара привлекали три вертолета и пожарный катер, общая площадь возгорания составила 500 м², пишет “Интерфакс”.

Пожар начался вечером 19 июня, длительное время он сопровождался взрывами и хлопками. Они, судя по сообщению ТАСС, продолжались около двух часов.

Источники агентства в экстренных службах предварительной причиной возгорания назвали замыкание электросети.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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