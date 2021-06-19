Минздрав призвал украинцев сообщать в соцсетях о вакцинации от COVID-19

“В Украине уже сделали более 2 млн. прививок от COVID-19, и если вы уже привились или запланировали поход в пункт вакцинации – расскажите об этом на своей странице в соцсетях. Напишите пост и добавьте нашу новую рамку “Я вакцинируюсь” к фотографии в профиле Facebook”, – обратилось министерство к украинцам.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1878170982345998

Минздрав расписал шаги, как именно это нужно делать. Сначала пользователям Facebook нужно перейти на страницу www.facebook.com/profilepicframes.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

По состоянию на 19 июня в Украине сделали более 2 млн прививок от COVID-19, полностью иммунизированы (получили две дозы) почти 356 тыс. человек. Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 19 июня в стране первую дозу вакцины получило 1,7 млн человек, а 355,8 тыс. получили две прививки и завершили вакцинацию.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Глава Минздрава Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.

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