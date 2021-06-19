Мнение: Вакцинация и поле

В теме про авось самый важный вопрос – про хату с краю.

Люди с плохими границами уверены, что их хата не то что с краю, а на другой планете, и они могут делать что хотят, могут выбирать авось или не авось. При этом хата их окружена другими хатами, и пожар, и мор, и грязь – все это на общей территории, не на их, а на общей.

Обратите внимание, как инфантилы реагируют на слово “должен”.

У них не просто бомбежка короны, у них начинается истерика.

Ничего хорошего не появится, если слово “должен” не вернется в список приоритетов.

Мы пожинаем плоды воинственного инфантилизма, который начинается с войны против родителей и заканчивается войной против общества.

Сколько раз вы читали визги о том, что “родители суются в жизнь”?

Инфантилы думают, что их жизнь – их личное дело, и пусть родители положили столько сил, чтобы поднять их на ноги, и пусть близкие, окружающие и государство с ними мучаются в случае их болезней и бед.

“Они не просили себя рожать!”

Но уж коли они народились, держитесь все.

И вот мы обсуждаем в блоге “свое и чужое”, многозначительно так обсуждаем, но очень многое из того, что все считают своим – общее или даже чужое.

Все почти уверены, что их тело – их неприкосновенная собственность, не замечая, что тело может находиться на чужой территории, что их тело может быть источником проблем и угроз для других, их тело может преступать границы и даже закон, и никакого права собственности в этом случае не остается.

И свободы слова это касается. И любой другой свободы, нарушающей права других.

Свобода может быть только в границах, и все, кому это кажется оксюмороном, ничего не понимают в свободе.

Свобода – по этимологии слова это “сам-себе-хозяин”, но в этом нет и намека на то, что вы – хозяева мира или хозяева других людей. И свобода личности – это возможность распоряжаться своей территорией, ровно до той границы, пока не начинается чужое.

Свободен в полном смысле слова только человек с хорошими границами, поскольку он не имеет стремления хозяйничать на чужой территории, он рулит и распоряжается собой, и поэтому он свободен. А на общей территории он признает свои обязанности, потому что чужие права на общей территории – это наши обязанности.

Все, кто залезают на чужую территорию и хотят отжать чужое, постоянно стонут, что их свободу попирают. Но это не их свобода, это свобода других, которую они принимают за свою.

И вот эпидемии – это пример таких произволов на общей территории.

Само определение “эпидемия” означает общую территорию.

Эпидемия – по этимологии массовая болезнь, болезнь, охватившая очень большое количество людей.

В нашем случае – весь мир.

Это общая проблема, общая территория, ни разу не личная.

Вот как человек, болеющий сифилисом или гонореей и знающий об этом, не должен скрывать это от своего сексуального партнера, так и болеющий ковидом или имеющий похожие симптомы, должен соблюдать карантин, а не таскаться в общественные места.

Но сколько ворчаний было и есть по этому поводу. Почему надо носить маски, почему надо сидеть дома, почему нельзя свободно кашлять и чихать? Ведь сопли – это законное право личности и ничего, что эти сопли разлетаются на чужую территорию.

Инфантил живет в мире, где он хозяин и все, что он видит и хочет, принадлежит ему.

Взросление начинается с понимания того, что рядом, плечом к плечу, находятся другие люди.

Вот как только в фокусе человека появляются не только объекты, но и субъекты воли, то есть те, кто имеют свои права на общей территории, те, с кем надо считаться и делиться, и начинают формироваться его границы.

Границы появляются, когда вы делитесь с другими, когда берете на себя обязанности на общей территории.

И если мы возьмем тему вакцинации от ковида, мы можем рассмотреть все то, что ежедневно рассматриваем в блоге, но только лучше.

Из-за короны на голове человек не только считает, что с ним ничего страшного не случится, но и уверен, что имеет право свободно болеть и заражать других.

Из-за короны на голове человек считает, что имеет право самостоятельно решать, хороша вакцина или не очень, стоит прививаться всем или нет.

Казалось бы, ну кто он такой? А вот.

Училка его будет вещать, что вакцина была сделана слишком быстро или как-то не так. Они ведь с Ищейкой и Штурманом пошарили по углам, нашли какие-то “источники” и теперь с Выскочкой готовы читать лекции всем.

Представляете себе, сколько такой человек на себя берет?

Сидит как голубь на помойке, взъерошенный, насупившийся и смотрит недоверчивым маленьким глазом: а где доказательства?

Векторная Ищейка провоцирует у других рапанов Оправдашку и начинаются дискуссии и “доказательства”, ссылки на статьи, такие и сякие, потом дискуссии на тему фейк статьи или не фейк, бот дискутирующий или не бот, обороты абсурда растут, а воз все там.

Народ, если вы всерьез верите, что чужую корону можно убедить аргументами, вы зря читаете мой блог.

Любые аргументы идут на корм коронам.

Вспышка заболеваний? А это от вакцины.

Мутации? Конечно, от вакцины.

Вакцинированные почти не болеют? Ну так зато других заражают.

У всех вдруг находятся знакомые знакомых заболевшие и даже погибшие от прививок.

Корона всеядна, она порождает пищу из воздуха.

Когда вы приводите аргументы Ищейкам, вы – Оправдашки и все ваши доводы тоже мимо границ.

Понятно почему?

Более того, вы показываете, что такая дискуссия имеет для вас смысл.

Но все дискуссии широкой публики на тему вакцин – мимо границ. Это не в их полномочиях.

Это не дело вкуса, не личный выбор, не оригинальный взгляд – это обязательная мера в период эпидемии.

Правительство должно объявить принудительную вакцинацию и не бояться, что недовольные скажут.

Государство должно защищать граждан, в том числе и безмозглых, которые хотят пить денатурат и курить полынь. Сигареты в общественных местах когда-то запретили и ничего, побухтели и заткнулись, многие даже бросили курить.

То же самое правительство должно сделать и с вакцинацией.

Не использовать свои полномочия для защиты граждан, особенно самых лояльных, – мимо границ. С точки зрения поля – это слив и одновременно косяк. Слив антипрививочникам и косяк по отношению к сознательным гражданам.

Именно сознательных граждан надо защищать в первую очередь.

В сети гуляют рассуждения на тему, как правительство должно было заманить и соблазнить граждан на прививку, создать крючки и разложить анти-щипцы, применить хитрые манипуляшки и завлекушки.

Да не нужна такая рыбья рыбалка, народ. Вести себя нужно честно и смело.

Не надо никогда суетиться на своей территории, когда ваш ход и это ход – в границах. В этом случае надо быть жестче и смелей. Особенно когда дело ваше правое и в интересах доверенных вам людей.

Обязательная вакцинация во время роста эпидемии – в границах правительства. Постольку поскольку они правительство – это их право и их обязанность – принимать такие решения, и нельзя это давать на обсуждение массам, где сразу начинается разброд и шатания, иллюзии выбора и страх ошибиться.

Мягкая мера – подкуп сомневающихся, чтобы перевесить их инертность. Это то, о чем мы говорили. Заплатить за прививку 10 тысяч каждому – это для профилактики роста было уместно. Вы прошлый раз 3-5 называли. Для Москвы это мало, должна быть цена “хорошего вечера”. И пряник лучше работает, когда рядом – кнут, ограничение доступа к удовольствиям для непривитых. Но это все было вчера, этот поезд очень быстро ушел.

А сегодня уже и пряника не нужно, слишком резкий рост заболевания. Теперь уже любые танцы с бубном – мимо границ.

Понятно почему танцы с бубном мимо границ?

И почему отсутствие жестких мер сейчас – косяк и слив?

Вдруг у меня в друзьях есть антипрививочники или сомневающиеся? Удаляйтесь сразу сами, я все равно вас забаню, когда увижу, мне одноклеточные в комментаторах не нужны.