 

Мнение: Ибрагим Раиси – новый президент Ирана

19.06.2021, 21:48, Разное
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На президентских выборах в Иране уверенно победил Ибрагим Раиси, который сменит на этом посту Роухани. Раиси находится под персональными санкциями США, известен вынесением смертных приговоров и яркими антиамериканскими заявлениями.

Раиси набрал чуть менее 18 млн. голосов. Ближайший преследователь менее 3,5 млн. Аятолла Хаменеи уже поздравил победителя.
Раиси изначально был фаворитом выборов, а после того, как часть допущенных к выборам кандидатов начали сниматься в его пользу, результат выборов стал немного предсказуем.

Раиси представляет консервативные круги иранского истеблишмента и вполне очевидно, что реформистская политика времен Роухани будет пересмотрена. Это также говорит о том, что усилиться влияние Корпуса Стражей Исламской Революции, которое резко возросло после убийства американцами Кассема Сулеймани. Убив генерала американцы не только получили в ответ закон о выводе иностранных войск из Ирака и волну нападений на американскую и саудовскую инфраструктур, но и в долгосрочной перспективе, смену реформистского руководства Ирана на консерваторов, которые придерживаются более жесткой линии в отношении США и Израиля.


Тень Сулеймани до сих пор незримо нависает над всей иранской внутренней и внешней политикой.

Стоит также отметить, что у реформистов был выбит козырь ядерной сделки и снятия санкций, которыми они объясняли необходимость переговоров и компромиссов с США на прошлых выборах. Переподписать ядерную сделку до выборов в Иране не удалось (несмотря на заявления о прогрессе в переговорах) и договариваться с США уже будет новое правительство и новый президент, еще менее склонные к уступкам.

Более жесткий курс Ирана в отношении США конечно выгоден как Китаю (подписавшему с Ираном соглашение о стратегическом сотрудничестве на 25 лет), так и России. США так или иначе придется тратить часть ресурсов на поддержку Израиля и Саудовской Аравии и на сдерживание амбиций Ирана. Тем не менее, на фоне выборов в Иране прошла новость, что США выводят с Ближнего Востока 8 батерей ЗРК "Пэтриот" и 1 батарею THAAD "в интересах перераспределения сил против Китая и России". Все это также рассматривается как симптом дальнейшего ослабления контроля США над Ближним Востоком.

Источник: Colonel Cassad



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