Мнение: Увольнение за местоимения, кукла Барби из мусора и судьба художницы-акционистки

1. Ещё по поводу новомодного западного этикета, согласно которому во время знакомства или при деловом общении следует использовать фразы наподобие «меня зовут Вертивлас, мои местоимения – он/её» (my pronouns are he/her). В комментариях отдельные читатели недоверчиво заявили, что это, мол, какая-то ерунда, которая имеет место внутри одной-единственной компании, чрезмерно озабоченной гендерным многообразием, а обобщать на всю Америку, пожалуйста, не надо.

Но нет. Самый беглый поиск в интернете подтверждает, что это весьма масштабное явление. В Википедии про него даже есть статья под названием «Предпочитаемые гендерные местоимения» (её пока что не перевели с английского на русский, но уже перевели, к примеру, на украинский):

https://en.wikipedia.org/wiki/Preferred_gender_pronoun

Также можно найти весьма драматические истории, связанные с местоимениями. Порою они приводят к серьёзным конфликтам:

https://twitter.com/4chanGreentxts/status/1396679140581986308

Работаю в ИТ-отделе банка. Наша компания недавно вскочила на поезд воукизма, и теперь мы вынуждены участвовать во всевозможных воркшопах, где нам объясняют, почему гетеросексуальные белые мужчины – это дьявольское зло.

А теперь закатите глаза пошире – ни один из наших управляющих и вице-президентов не является цветным.

И вот, люди начали вставлять дебильные прибавки «она/её» в свои подписи к письмам. Меня это сильно разозлило, и я вставил в свою подпись «они/их».

Тогда моя коллега, бывшая одним из главных инициаторов всей этой дебилизации, начала приставать ко мне: почему, мол, я так подписываюсь.

Я ответил: «Считаю неуместным говорить о подобных вещах на работе – просто уважайте мои местоимения, будьте добры».

Это свело её с ума. Она начала обвинять меня в высмеивании местоимений.

Я подумал: «Чёрт дери. Ты никогда не сможешь этого доказать». И пошёл жаловаться в отдел кадров.

Коллегу попросили больше не лезть ко мне с вопросами (она получила первое официальное предупреждение от отдела). Однако она всё же подняла это вопрос ещё два раза. Я снова пошёл к кадровику, и она получила второе официальное предупреждение. К моему вящему удовольствию, вся эта дебильная хрень начала кусать своих сторонников за задницу.

И вот опять, во время рабочего мероприятия она намекнула, что мои местоимения ненастоящие. Я устроил сцену (ха-ха-ха) и вынудил вновь вмешаться отдел кадров.

В прошлую пятницу был её последний рабочий день.

2. Недавно читатели выразили сомнение, что детские игрушки на Западе используются для идеологической накачки подрастающего поколения. Положим, что касается радужных пупырей, их создатели упорно хранят молчание, делая вид, что это совершенно случайное совпадение.

Однако в других случаях производители прямым текстом говорят о заложенной в игрушки идеологической миссии:

https://lenta.ru/news/2021/06/10/barbi_shlak/

Производитель «Барби» американская компания Mattel заявил о запуске новой линейки кукол из переработанного пластикового мусора. Компания пытается снизить количество отходов в мире и нагрузку на природу, а также привлечь покупателей к разумному потреблению, пишет CNN.

Коллекцию из трех разных кукол «Барби любит океан» в летне-пляжной тематике, которую анонсировали представители Mattel, будут производить из переработанных пластиковых отходов с полуострова Баха в Мексике. Для этой цели компания объединится с крупным предприятием Envision Plastics, которое получает вторичное сырье из различных видов пластмасс и полиэтилена. Инициатива поможет спасти полуостров от свалок и снизить количество опасного неразлагаемого мусора в Мировом океане. Кукла «Барби» из переработанного пластика обойдется покупателю примерно в 10 долларов (700 рублей).

«Мы должны внести свой вклад в защиту планеты, чтобы показать пример устойчивого производства следующему поколению. Такова социальная миссия бренда и эволюция “Барби”», — сказала старший вице-президент Mattel Лиза Макнайт.

3. Помните швейцарскую художницу-акционистку, которая мелькала несколько лет назад в новостях, устраивая политические и не очень акции разной степени непотребства? Кажется, она таки пришла к успеху, нашла свой путь в жизни. Виктор Мараховский пишет:

https://t.me/vmarahovsky/1915

Я читал историю одной швейцарской модели, которая, добравшись до тридцатника и почувствовав, что конъюнктура уже не та, моментально перешла в художницы-акционистки. То есть выходила всюду длинноногая и голая и то рисовала публично цветные кляксы своими физиологическими поршнями, то давала всем желающим себя потрогать и попутно снимала процесс потрагивания.

Когда в Кёльне случилась известная «ночь изнасилований», акционистка первая поскакала туда, немедленно разделась и начала бегать под камерами с плакатом вида «меня не запугать».

Сейчас ей 38, и она снимается в порно и выкладывает его на сайт. Месяц полного доступа – 29 евро 29 евроцентов.