 

Названа причина пожара на складе пиротехники в центре Москвы

19.06.2021, 21:32, Новости дня
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По предварительным данным, замыкание элетросети могло стать причиной пожара на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной в центре Москвы, сообщил источник в экстренных службах.

«Предварительно, пожар на складе с пиротехникой начался в результате замыкания электросети, но рассматриваются и другие версии», – приводит ТАСС слова источника.

Напомним, в субботу во второй половине дня на складе пиротехники на Лужнецкой набережной Москвы начался пожар. Для тушения пожара привели в готовность авиацию, сообщили в экстренных службах столицы.

При пожаре на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной в Москве пострадали четыре человека, среди них трое пожарных, сообщил заместитель мэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.



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