Она была музой Георгия Данелии, когда он создавал “Я шагаю по Москве”, “Джентльменов удачи” и “Мимино”. Трудное счастье Любови Соколовой

Любовь Соколова – отечественная актриса, на ее счету награды разных кинофестивалей, а также военные медали. Она исполнила почти 400 ролей в кинокартинах известных режиссеров советской эпохи. 6 июня этого года исполнилось 20 лет со дня смерти известной актрисы, а в следующем месяце – столетие со дня рождения Любови Соколовой.

Детство

Будущая звезда родилась 31 июля 1921 года. Актерский талант у нее проявился в самом раннем возрасте. В пять-шесть лет Соколова любила наряжаться в старые мамины платья и шали и устраивать для семьи представления. Когда Любовь Сергеевна подросла, то стала посещать драматический кружок, а также принимала участие в школьной художественной самодеятельности.

В свободное от домашних хлопот и школы время девочка проводила в Ивановском театре музкомедии. Работники, заметив тягу школьницы к искусству, начали пускать Соколову на выступления бесплатно. В 1940 году Любовь Сергеевна, окончив школу, приехала в Санкт-Петербург и поступила в педагогический университет им. Герцена.

В студенчестве Соколова узнала о наборе в актерскую школу. Девушка сразу же помчалась на кастинг и покорила комиссию, включая Сергея Герасимова, монологом из «Чайки». С тех самых пор ее жизнь и биография были связаны с кино и театром.

Личная жизнь

Любовь Сергеевна первый раз связала себя брачными узами еще совсем юной — начинающей артистке было двадцать лет, но ее первый супруг очень скоро погиб в блокадном Ленинграде.

После трагедии личная жизнь Соколовой перестала существовать для нее, актриса полностью ушла в работу, хотя вокруг Любови Сергеевны всегда было много поклонников. Только в 1956 году 35-летняя артистка решилась ответить на упорные ухаживания режиссера Георгия Данелии.

В то время молодому человеку было двадцать шесть лет, но Соколовой было с ним очень интересно. Известно, что влюбленные не стали вступать в брак, даже когда у них появился сын Николай. Практически все близкие считали, что их роман не продлится долго, но Соколова и Данелия были вместе больше 25 лет.

Жизнь с Георгием Данелией

Вот только сын их рос с дефицитом родительского внимания и любви — отец и мать были трудоголиками, и Николай в основном был предоставлен самому себе. Позднее Соколова вспоминала, что для нее годы, которые были проведены с Данелией, были не самыми простыми.

Кинорежиссер был очень увлекающимся человеком, и не только представительницами прекрасной половины, но и вечеринками. Когда Георгий Николаевич загорался какой-либо идеей, то отдавался ей целиком и полностью – без сна, отдыха и еды.

О супруге и сыне в такое время он забывал. Изначально это сильно злило Соколову, но позднее актриса поняла, что сам Данелия страдает от этой черты, но ничего сделать с этим не может. Однако Любовь Сергеевна очень любила своего мужа и прощала ему многое.

Известно, что Соколова была музой Георгия Николаевича, благодаря именно любимой жене он создал легендарные фильмы «Я шагаю по Москве», «Джентльмены удачи» и «Мимино». Соколова сыграла в четырех кинокартинах своего мужа – «Сережа», «Путь к причалу», «Я шагаю по Москве» и «Тридцать три».

Горе

Когда Любовь Сергеевне было уже за шестьдесят, цыганка нагадала ей несчастья. Российская артистка рассказала об этом близкой подруге. И правда, проблемы начнутся очень скоро. Как-то Георгий Николаевич пришел домой и, не глядя жене в глаза, сказал, что полюбил другую и решил жениться.

В тот же день Соколова собрала вещи и переехала к маме. Очень скоро Любовь Сергеевна узнала, что Данелия официально женился на Галине Юрковой, которая была на двадцать три года младше нее. Но беда пришла не одна, спустя полгода при странных обстоятельствах умер сын знаменитостей – Николай.

Но и этот сильный удар выдержала Любовь Сергеевна, как и раньше, уйдя с головой в работу. Более десяти лет, до своей смерти, Соколова снималась в фильмах, а также выступала в больших концертных залах. Популярная актриса умерла в 2001 году от сердечного приступа.