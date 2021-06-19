Мнение: Как прививают хазары

Когда-то давно, еще на самой заре 21 века, писатель Дима Быков придумал теорию для объяснения русской истории (возможно, тогда-то разоблаченные рептилоиды и задумали в первый раз его отравить, но долго искали способ). Быков придумал, что во всей истории Руси со времен какого-нибудь Святополка действуют стабильно две силы, две «нации», две стихии: одну он обозначил как «варяги», другую – как «хазары». Те и другие, по его мысли (что прямо следует из обозначения) – силы пришлые, некоренные – но именно они являются драйвером истории; сам по себе русский народ слишком аморфен и податлив, поэтому его следов в истории Быков не обнаруживает и посему предлагает не принимать в расчет.

Значение, дескать, имеют только варяги и хазары. Первые – грубые, наглые, смелые вояки, предпочитающие решать все проблемы огнем и мечом. Вторые – гибкие, хитрые, изворотливые мошенники, привыкшие добиваться своих целей обманом и подкупом. В русской истории по Быкову периодически верх берут то варяги, то хазары – чем и объясняется чередование эпох: Россия то становится дико воинственной и военизированной, кровь льется рекой, народ забивают шомполами и постоянно гонят пинками к высоким свершениям (в пониманиии варягов) – то Русь погружается в разгул разврата и чистогана, рекой льются уже взятки, кругом царят полная бездуховность и цинизм, и вообще процветают поборы и коррупция. Собственно, что при варягах, что при хазарах народу в России живется почти одинаково хреново – но по-разному.

Я вспомнил об этом давнишнем разделении, когда узнал, как теперь по всей Руси великой взялись принуждать население к тотальной вакцинации, но на строго добровольной основе. Добровольность достигается довольно затейливо. Рецепт такой – он УЖЕ применяется в большом количестве регионов (а впереди всех, понятно, Москва).

Скажем, вы работаете в какой-то конторе. И с утра начальство выкатывает вам сообщение: ЕСТЬ МНЕНИЕ, что всем в конторе необходимо привиться от ковида. Желательно завтра, но самые нетерпеливые могут и сегодня. Естественно, всё добровольно – но есть нюанс: те, кто добровольно откажутся от прививки живительным Спутником, должны будут КАЖДЫЕ 4 дня (!) делать тесты на ковид и приносить их результаты начальству. Тесты – платные, компенсировать их стоимость никто не будет. Приблизительная цена 1 теста – 2,5 тысячи рублей. Не принесешь тест – не будешь допущен к работе, соответственно, не получишь зарплату.

Причем ГДЕ ты работаешь – неважно. Я слышал, что подобное требуют и от работников магазинов, и от клерков в банке, и поваров в общепите, и водителей погрузчиков, и медиков в поликлинике – ОТ ВСЕХ. Такое ноу-хау для начальства, удивительным образом тотально распространившееся по всей России, что твой вирус.

То есть выбор простой: от всех работников (в России не привиты и не собираются прививаться примерно 90% граждан) требуют – или прививка, или плати ПОБОР: 2,5 тыс. в 4 дня, то есть примерно (уже подсчитали) 22 тысячи в месяц. Для 80% наемных работников такая сумма ежемесячно – величина ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ, она составит от 50 до 100 и более процентов заработной платы.

Вопрос: кто же, исходя из полученных вводных, на данный момент правит Россией? Ответ очевиден – хазары. Это чисто их метода – добиваться своих целей через рубль, путем простого вымогательства и квази «законных» процедур, то есть юридического забалтывания и извращения смысла слов.

Были бы у власти варяги – они бы просто провели войсковые операции, загоняли бы покорных аборигенов на стадионы и другие крупные объекты, где солдаты просто бы «ставили» уколы всем пойманным без разбора. А скрывающихся искали бы с собаками по подвалам – тоже чтобы привить, но предварительно избить.

При этом цель что у хазар, что у варягов была бы одна – гуманизм. Правда, у тех и других больше в ветеринарном смысле.