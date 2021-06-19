 

Названы заболевания, о которых говорит потливость

19.06.2021, 21:06, Разное
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Врач Татьяна Романенко рассказала, о каких заболеваниях свидетельствует потливость. В основном распространенной причиной данного состояния является нервозность.
Обильное потоотделение провоцирует выработку таких гормонов как адреналин и кортизол. Пот является своеобразной защитной реакцией. Бояться данного состояния не стоит, лучше все усилия направить на укрепление нервной системы.

На потоотделение воздействует прием различных препаратов. Речь идет об антибиотиках, гормонах, антидепрессантах, лекарствах против рака. Если данная проблема начинает сильно беспокоить или же человек просыпается ночью и чувствует пот, то необходимо консультация врача. Возможно, произошел сбой в работе щитовидной железы или же человек подхватил инфекцию. В процессе борьбы с ней повышается температура тела и появляется потливость.

Избыточная потливость нередко говорит о сахарном диабете. Если у человека наряду с данным симптомом появилось постоянное чувство голода, то необходимо сдать соответствующие анализы.

Источник: www.m24.ru



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