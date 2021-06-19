Патриарх Кирилл согласился принять Байдена в православие

Действующий президент США Джо Байден, которому запретили причащаться в американских католических храмах, в ближайшее время может перейти в православие.

– Мы подтверждаем, что недавно обратились к руководству Русской православной церкви с просьбой рассмотреть вопрос о возможности крестить Байдена по православному обряду. Отрадно, что очень быстро мы получили положительный ответ. Католическая церковь в США полностью контролируется сторонниками Трампа, поэтому их решение ограничить доступ президента в храмы было более чем ожидаемым. В протестантских церквях также доминируют трамписты, так что мы приняли решение остановиться именно на православии. Таинство крещения может состояться уже в этом году, во время официального визита президента в Москву, – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как сообщил источник в РПЦ, обряд крещения Байдена пройдёт в главном соборе России – храме Христа Спасителя, совершит лично патриарх. Остаётся открытым вопрос о крёстном отце Байдена. В настоящий момент рассматривается несколько кандидатур, в том числе Виталий Милонов и Дмитрий Медведев.

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